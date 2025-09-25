Новини
Вратар постави рекорд в Бундеслигата

25 Септември, 2025 08:59

Хвана пет поредни дузпи

Вратар постави рекорд в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

През изминалия уикенд Бундеслигата стана свидетел на историческо събитие. Ноа Атуболу, вратарят на Фрайбург, спаси дузпата на Романо Шмид при гостуващата победа с 3:0 над Вердер Бремен, с което счупи рекорд в германската лига.

23-годишният футболист стана първият вратар в историята на първенството, който спасява пет поредни дузпи. Това беше първата за сезона, но през предишния той отрази и двете, които му бяха отсъдени, а в последния ден на сезон 2023/24 спаси две в един и същи мач.

Общо в кариерата си Атуболу е спасил 10 от 30 дузпи, пет от които вече в Бундеслигата и всичките най-скорошни. В германската лига той е допуснал само 3 от 8 – от Вайгъл, когато беше в Мьонхенгладбах, Опенда от Лайпциг и Дукш от Бремен.

Любопитното е, че последната спасена дузпа преди тази също беше срещу Вердер (Бремен), при домакинска победа с 5:0, а Андре Силва пропусна от бялата точка. Преди това той предотврати гол на Вирц, но въпреки това бяха разгромени от Байер (Леверкузен) (5:1) през декември миналата година.

И накрая, в 34-ия кръг на Бундеслигата 2023/24, Фрайбург загуби с 2:1 като гост на Унион (Берлин). Юранович пропусна дузпа в 38-ата минута, а в 90+2' Фоланд имаше възможност да осигури три точки, които щяха да означават оставане в елитната германска дивизия. Атуболу спаси неговия удар, но не успя да предотврати добавката на Хаберер, което остави Фрайбург извън европейските клубни турнири.


