Канада спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за мъже от 12 години след драматична победа
Канада спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за мъже от 12 години след драматична победа

21 Февруари, 2026 23:26 1 435 3

Швейцария спечели бронзовите отличия с победа над Норвегия с 9:1 в петък

Канада спечели олимпийското злато в турнира по кърлинг за мъже в Милано Кортина 2026 с победа с 8:7 срещу Великобритания и се завърна на върха в дисциплината за първи път от Сочи 2014. Тогава "Кленовите листа" победиха същия съперник, водени от същия капитан - Брад Джейкъбс, предаде БТА.

Канада вече има четири олимпийски титли в мъжкия кърлинг и е с по три повече от всеки друг отбор. Британците остават с единственото си злато от Игрите в Шамони 1924, след които кърлингът бе аут от олимпийската програма за цени 64 години.

Британците водеха дълго време в мача след серия от удари на капитана Брус Моуат и неговите съотборници, достойни за най-добри отигравания на турнира. Резултатът бе 6:5 преди деветия енд, когато дойде времето на Канада и 40-годишния Джейкъбс. Той стреля за четири точки и въпреки че единият камък излезе с малко от кръговете след изчистването на британския, канадците поведоха с 8:6 при чукче за Великобритания в последния редовен енд на финала.

В десетата част златото опря до допълнителен енд или злато за Канада. Моуат пробва да избие два канадски камъка от кръговете, но единият от тях остана вътре и по този начин британците записаха само една точка, с която загубиха мача. Така, със същия скип, те останаха отново на второто място след сребърните медали от Пекин 2022, където загубиха от Швеция.

Швейцария спечели бронзовите отличия с победа над Норвегия с 9:1 в петък. В неделя от 12:05 Швейцария и Швеция ще играят за титлата при дамите, а по-рано днес Канада спечели бронза.


