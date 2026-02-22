Новини
Валентин Михов с разтърсващо признание: Бях заложник на човек от подземния свят

Валентин Михов с разтърсващо признание: Бях заложник на човек от подземния свят

22 Февруари, 2026 11:17

Попаднах на хора от подземния свят, използваха добрината ми, разкри бившият шеф на ЦСКА Валентин Михов

Валентин Михов с разтърсващо признание: Бях заложник на човек от подземния свят - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Бях заложник на човек от подземния свят. Това разкри бившият шеф на ЦСКА Валентин Михов пред Мон Дьо по NOVA.

„Положителен човек, който се мъчил да прави само добро”, както сам се определя, а това, което не може да приеме у българина е, че е забравил да казва „благодаря” и „извинявай”. Вальо Михов продължава да вярва в доброто у себе си, но личния му горчив опит с човешката душевност го е направил по-скоро затворен и предпазлив.

Къде изчезна тази класа в хората?

В самовлюбването. Много комплексари. Гледат се в огледалото, гледат: „О, колко красив, аз ще стана богат”. Взема един милион, бориш се за втория. Взема един милиард, бориш се за втория. Какво ще ги правя? Къде ще ходя? Аз като бях без стотинка, ти може би не знаеш, преминах през много тежки... Това ми е втори живот. Бях на прага между живота и смъртта.

Какво се случи?

Много ми е тежко да се връщам. Попаднах на хора от подземния свят. Използваха добрината ми. Запознахме се като всеки, нормален човек. Никога не виждам лошо в него. До момента, в който почна да ме използва, почна да заплашва най-любимите хора от моето семейство – дечицата. Внучките. Откупуване, плащане.

Известен човек ли беше това?

Да, известен да. Известен човек от подземния свят. Той 3 години ме държеше като заложник. И рекетираше. Да, и когато приятелите искаха да ми помогнат, аз се свързвах с определени хора, които могат да ми помогнат. Говоря отговорни хора. И тогава предупреждението беше вървене ще ти помогнем. Но някои от нашите хора работят с тях.

Защо физически те тормозеше този човек постоянно?

За пари. Взе ми всичко, каквото има. Това са, да не казваме цифри, но над 100 хил. евро. И ги даваше за лихва, и живееше живота и така нататък. И не само от мене.

Какво се промени като човек в теб след този случай?

Ами станах по-прецизен към хората, които трябва да са до мен. Не знаеш какво представлявах. Очите, операции, както и да е. На никой, на най-големия враг не го пожелавам. Не знам. Явно добрината не винаги се връща. Този отгоре ми е почукал с нещото. Действително се размислих много след този случай. Промених се. Затворих се малко. Притворих се. Не се раздавам толкова.

Твоето семейство трудно ли преживя тези няколко години?

Много. Много тежко. Живи и здрави вече. Много труден момент е било. И най-накрая ми помогна човек, който пак го водеха от този тип хора. Той ми помогна и ми заведе пред друг човек. Оттам вече почна просветление малко. Но най-чистата работа свърши едно момче случайно, без да иска се закачат. Той го одра, пада на глава, удари си главата, кома и почина. Този... Няма да го река човек никога. Той е изверг. Той не е човек. Той ми съсипа живота. Не мога да бъда същия. Не съм този човек, който бях. Промени ме много, но ме накара да бъда по-предпазлив към душевността на хората да не бъда така…. Балък какъвто бях. Тя е система, тя не е политика. Навсякъде е така. В Европа не знам как е, но в България и с мои хора, и с наши хора, и с връзки, както казвам, решат ли да те очистят, ще очистят.


България





КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    41 4 Отговор
    Още един бандит,се жалват от друг бандит ,всичко в България е бандит ,затуй умните избягаха в чужбина

    11:22 22.02.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    33 0 Отговор
    Лихварите са гадни ко пилета.

    Коментиран от #4

    11:23 22.02.2026

  • 3 9689

    27 0 Отговор
    Крадците на прехода-аут.

    Коментиран от #26

    11:23 22.02.2026

  • 4 Абе да бе

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Особено като не връщаш парите.

    11:25 22.02.2026

  • 5 12340

    36 1 Отговор
    "....Той го одра, пада на глава, удари си главата, кома и почина..."
    ....ала-бала -ница...кажи името,кво мутолевиш?!

    Коментиран от #21

    11:27 22.02.2026

  • 6 хмм

    32 0 Отговор
    нищо не рзбрах от тази статия, какъв е този български език....

    Коментиран от #11, #18

    11:31 22.02.2026

  • 7 Цвете

    30 0 Отговор
    СЛЕД КАТО Е МЪРТЪВ ТОЗИ ЧОВЕК, ЗАЩО НЕ КАЖЕ ИМЕТО МУ? РЕКЕТЬОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ДО ДНЕС ГИ ИМА. ЧСИ, КАКВИ СА? АДВОКАТИТЕ ,КАКВИ СА? ЧАСТ ОТ ДОКТОРИТЕ ,КАКВИ СА? А, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПЛАДНЕШКИТЕ УЗОРПАТОРИ КАТО " ТОПЛОФИКАЦИЯ " ,ЧЕЗ И БАНКИТЕ И ТЕ СА В КЮПА.

    11:31 22.02.2026

  • 9 Хасковски каунь

    23 0 Отговор
    Ала-бала приказки!
    Или казваш от А до Я или мълчиш

    11:33 22.02.2026

  • 10 Име

    15 4 Отговор
    Защо ни занимавате с ДС отрепки?!

    Коментиран от #24

    11:33 22.02.2026

  • 11 Марчето

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    Така си пише, ако и тръбите й са такива мерси!

    11:35 22.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пенсионер

    9 0 Отговор
    Защо не ми пускате коментара? Цензура ли има? Какво не Ви харесва в моя коментар? Не Ви прави чест!

    Коментиран от #19

    11:39 22.02.2026

  • 14 Уф, ах, ох,

    14 0 Отговор
    Ние сега какво точно четем? Какво се очаква от публиката? С какво е бил рекетиран и защо? Нещо като изповед на "холивудска звезда" след 25 години.

    11:41 22.02.2026

  • 15 Ами

    13 0 Отговор
    Играл е хазарт, прахосал си е парите,започнал е да взема бързи кредити ,за да клъца на машините и са го подгонили,щото пак ги е профукал.Биха го ,дано му е дошъл акъла,ама надали

    Коментиран от #17

    11:53 22.02.2026

  • 16 ИЗЧЕНА ВАЛЬО

    7 0 Отговор
    Както мъгла през юли. Нема ги. И това пиша постоянно зли злоба без морал и мозък са. За да се присъединиш към такъв човек значи и ти си се замисли малко от парата. Да Вальо личи ти не си лош човек. Добър си но си сгрешил в избора си. ДЕТО КАЗВАТ СТАРИТЕ ХОРА ДА БЕ МИРНО СТОЯЛО НЕ БИ ЛОШО ВИДЯЛО.

    11:53 22.02.2026

  • 17 Добър коментар.

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Но напиши дай съвет и на танас орбитален да не прекалява със ХАЗАРТА.

    11:56 22.02.2026

  • 18 Ужас!

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    И интервюираният и интервюиращият… - хвани единия, удари другия! Това е новата българска журналистика!

    11:56 22.02.2026

  • 19 съвет

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "пенсионер":

    Не си губи времето да пишеш тук.Всичко цензурират.Хвали Путин и няма да те изтрият.

    11:57 22.02.2026

  • 20 ИЗЧЕЗНАХА ВАЛЬО

    3 1 Отговор
    Както мъгла през юли тези свестните. Нема ги. И това пиша постоянно зли злоба без морал и мозък са. За да се присъединиш към такъв човек значи и ти си се замисли малко от парата. Да Вальо личи ти не си лош човек. Добър си но си сгрешил в избора си. ДЕТО КАЗВАТ СТАРИТЕ ХОРА ДА БЕ МИРНО СТОЯЛО НЕ БИ ЛОШО ВИДЯЛО.

    11:57 22.02.2026

  • 21 Абе преди

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "12340":

    няколко години двайсетина годишен младеж, син на бизнесмен, нарита една мутра при скандал за паркиране центъра на София, мутрата падна и умря. Предполагам за този тип иде реч. Не помня името.

    12:13 22.02.2026

  • 22 Фори

    4 1 Отговор
    Мутрите спонсорират футбола. Дали му пари , той ги взел като заплата и те си ги поискали. Няма драма!

    Коментиран от #25

    12:27 22.02.2026

  • 23 Перо

    4 0 Отговор
    Както пишеше в една щатска реклама: “Смит и Уесън прави хората равни”! При БГ правосъдна система е по-лесно да очистиш 10 мафиоти и ще лежиш 10 г. с гимнастиките, както се казва, “по-добре ужасен край, от колкото мъка без край”! Има хора за които няма друг избор, благодарение на държавната мутренска машина!

    12:33 22.02.2026

  • 24 Казал

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    Нещастните боклук

    12:41 22.02.2026

  • 25 Простак

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Фори":

    300%

    12:42 22.02.2026

  • 26 Тъпото поколение на прехода

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "9689":

    Къш и да ви няма тъпаци

    12:44 22.02.2026

  • 27 Смешник

    4 0 Отговор
    Вальо Михов винаги е бил човек на мутрите А и те спонсорираха футбола в България

    12:47 22.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Четете между редовете

    1 0 Отговор
    Силовакът на Мето Илиенски - Ивайло Чобанов Пилето

    12:57 22.02.2026

