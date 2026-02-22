Валентин Михов с разтърсващо признание: Бях заложник на човек от подземния свят

Бях заложник на човек от подземния свят. Това разкри бившият шеф на ЦСКА Валентин Михов пред Мон Дьо по NOVA.
„Положителен човек, който се мъчил да прави само добро”, както сам се определя, а това, което не може да приеме у българина е, че е забравил да казва „благодаря” и „извинявай”. Вальо Михов продължава да вярва в доброто у себе си, но личния му горчив опит с човешката душевност го е направил по-скоро затворен и предпазлив.
Къде изчезна тази класа в хората?
В самовлюбването. Много комплексари. Гледат се в огледалото, гледат: „О, колко красив, аз ще стана богат”. Взема един милион, бориш се за втория. Взема един милиард, бориш се за втория. Какво ще ги правя? Къде ще ходя? Аз като бях без стотинка, ти може би не знаеш, преминах през много тежки... Това ми е втори живот. Бях на прага между живота и смъртта.
Какво се случи?
Много ми е тежко да се връщам. Попаднах на хора от подземния свят. Използваха добрината ми. Запознахме се като всеки, нормален човек. Никога не виждам лошо в него. До момента, в който почна да ме използва, почна да заплашва най-любимите хора от моето семейство – дечицата. Внучките. Откупуване, плащане.
Известен човек ли беше това?
Да, известен да. Известен човек от подземния свят. Той 3 години ме държеше като заложник. И рекетираше. Да, и когато приятелите искаха да ми помогнат, аз се свързвах с определени хора, които могат да ми помогнат. Говоря отговорни хора. И тогава предупреждението беше вървене ще ти помогнем. Но някои от нашите хора работят с тях.
Защо физически те тормозеше този човек постоянно?
За пари. Взе ми всичко, каквото има. Това са, да не казваме цифри, но над 100 хил. евро. И ги даваше за лихва, и живееше живота и така нататък. И не само от мене.
Какво се промени като човек в теб след този случай?
Ами станах по-прецизен към хората, които трябва да са до мен. Не знаеш какво представлявах. Очите, операции, както и да е. На никой, на най-големия враг не го пожелавам. Не знам. Явно добрината не винаги се връща. Този отгоре ми е почукал с нещото. Действително се размислих много след този случай. Промених се. Затворих се малко. Притворих се. Не се раздавам толкова.
Твоето семейство трудно ли преживя тези няколко години?
Много. Много тежко. Живи и здрави вече. Много труден момент е било. И най-накрая ми помогна човек, който пак го водеха от този тип хора. Той ми помогна и ми заведе пред друг човек. Оттам вече почна просветление малко. Но най-чистата работа свърши едно момче случайно, без да иска се закачат. Той го одра, пада на глава, удари си главата, кома и почина. Този... Няма да го река човек никога. Той е изверг. Той не е човек. Той ми съсипа живота. Не мога да бъда същия. Не съм този човек, който бях. Промени ме много, но ме накара да бъда по-предпазлив към душевността на хората да не бъда така…. Балък какъвто бях. Тя е система, тя не е политика. Навсякъде е така. В Европа не знам как е, но в България и с мои хора, и с наши хора, и с връзки, както казвам, решат ли да те очистят, ще очистят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
11:22 22.02.2026
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #4
11:23 22.02.2026
3 9689
Коментиран от #26
11:23 22.02.2026
4 Абе да бе
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Особено като не връщаш парите.
11:25 22.02.2026
5 12340
....ала-бала -ница...кажи името,кво мутолевиш?!
Коментиран от #21
11:27 22.02.2026
6 хмм
Коментиран от #11, #18
11:31 22.02.2026
7 Цвете
11:31 22.02.2026
8 Цвете
11:32 22.02.2026
9 Хасковски каунь
Или казваш от А до Я или мълчиш
11:33 22.02.2026
10 Име
Коментиран от #24
11:33 22.02.2026
11 Марчето
До коментар #6 от "хмм":Така си пише, ако и тръбите й са такива мерси!
11:35 22.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пенсионер
Коментиран от #19
11:39 22.02.2026
14 Уф, ах, ох,
11:41 22.02.2026
15 Ами
Коментиран от #17
11:53 22.02.2026
16 ИЗЧЕНА ВАЛЬО
11:53 22.02.2026
17 Добър коментар.
До коментар #15 от "Ами":Но напиши дай съвет и на танас орбитален да не прекалява със ХАЗАРТА.
11:56 22.02.2026
18 Ужас!
До коментар #6 от "хмм":И интервюираният и интервюиращият… - хвани единия, удари другия! Това е новата българска журналистика!
11:56 22.02.2026
19 съвет
До коментар #13 от "пенсионер":Не си губи времето да пишеш тук.Всичко цензурират.Хвали Путин и няма да те изтрият.
11:57 22.02.2026
20 ИЗЧЕЗНАХА ВАЛЬО
11:57 22.02.2026
21 Абе преди
До коментар #5 от "12340":няколко години двайсетина годишен младеж, син на бизнесмен, нарита една мутра при скандал за паркиране центъра на София, мутрата падна и умря. Предполагам за този тип иде реч. Не помня името.
12:13 22.02.2026
22 Фори
Коментиран от #25
12:27 22.02.2026
23 Перо
12:33 22.02.2026
24 Казал
До коментар #10 от "Име":Нещастните боклук
12:41 22.02.2026
25 Простак
До коментар #22 от "Фори":300%
12:42 22.02.2026
26 Тъпото поколение на прехода
До коментар #3 от "9689":Къш и да ви няма тъпаци
12:44 22.02.2026
27 Смешник
12:47 22.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Четете между редовете
12:57 22.02.2026