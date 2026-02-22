16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас

16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас.
Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК".
На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна.
То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията, животът му не е бил спасен.
2 Оги
11:25 22.02.2026
3 родител
11:25 22.02.2026
4 Щик Найн
До коментар #1 от "Сталин":Или с путник.
11:27 22.02.2026
5 Сталин
До коментар #4 от "Щик Найн":В България Спутник няма ,в България има само демократични ваксини
11:30 22.02.2026
7 Швайн
11:33 22.02.2026
8 Юрист
11:34 22.02.2026
9 n√Варна
Проникването на сладка вода през трахеята в белите дробове е много по-опасно в сравнение с морска – времето за спасителни действия е кратко.
11:38 22.02.2026
10 Кеша на Ковид
“Главният медицински директор на FDA д-р Винай Прасад потвърждава, че ваксината Pfizer mRNA срещу COVID-19 е причинила смъртта на преди това здрави деца. Ваксинационните разпоредби на САЩ по време на пандемията са навредили на децата повече, отколкото са помогнали, отбелязвайки, че нито едно педиатрично проучване не е показало благоприятен ефект върху смъртността.
Moderna разработи 19-нуклеотидната генна последователност, съдържаща мястото на разцепване на фурина, което придава инфекциозност при хората, чрез собствени изследвания още през 2013 г., шест години преди епидемията от Ухан. Вероятността патентованата 19-нуклеотидна последователност на Moderna да бъде случайно открита в Covid-19, където не се среща никъде другаде в природата, е 1 на 3 трилиона.”
Информацията: US FDA memo links 10 child deaths to COVID vaccines
11:42 22.02.2026
11 Трътлю
11:52 22.02.2026
12 Химик
11:52 22.02.2026
13 Изпи ли си хапчето мами
11:56 22.02.2026
14 СВД
12:05 22.02.2026
15 А50
12:34 22.02.2026
16 боклук
До коментар #15 от "А50":А дали детето има родители и то отговорни, а не някакви дрогирани хайлази! Кого ще хванат за тежък спорт треньорите - някое безпризорно и ако стане медалист, няколко треняори, масажисти и деятели да се препитават с него! Не знам как е закона и дали и треньорите на олимпийските медалисти на получават автоматично пенсия? Сетне, Радев разединявал хората? Разединяват ги неравенствата! Ето, едното от Троян спечелило бронз, другото пак от Троян - 4 място! Едното става пенсионер на 22 години, другото ще работи до 65, ако възрастта не се увеличи до тогава на 105 години! Как да се хили и да се преструва, че му е весело?
12:47 22.02.2026