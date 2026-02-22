Новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас

22 Февруари, 2026 11:21

На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас.

Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК".

На детето му е прилошало по време на загрявката в басейна.

То е било извадено незабавно от водата и са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията, животът му не е бил спасен.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оги

    21 2 Отговор
    Нямам способност да осъзная и коментирам такъв ужас. Просто не мога да повярвам, че реалността може да бъде такава.

    11:25 22.02.2026

  • 3 родител

    24 0 Отговор
    Голяма нещастие за родителите .И на най-големият си враг не пожелава това - да загубиш детето си !!

    11:25 22.02.2026

  • 4 Щик Найн

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Или с путник.

    Коментиран от #5, #6

    11:27 22.02.2026

  • 5 Сталин

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "Щик Найн":

    В България Спутник няма ,в България има само демократични ваксини

    11:30 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Швайн

    4 0 Отговор
    СВО лоч

    11:33 22.02.2026

  • 8 Юрист

    10 5 Отговор
    Родителите да се разследват дали са ваксали с файзер

    11:34 22.02.2026

  • 9 n√Варна

    6 0 Отговор
    Бог да прости детето!
    Проникването на сладка вода през трахеята в белите дробове е много по-опасно в сравнение с морска – времето за спасителни действия е кратко.

    11:38 22.02.2026

  • 10 Кеша на Ковид

    14 1 Отговор
    Детето (да почива в мир) било ли е ваксинирано? Защото ваксините официално са признати за смъртоносни!

    “Главният медицински директор на FDA д-р Винай Прасад потвърждава, че ваксината Pfizer mRNA срещу COVID-19 е причинила смъртта на преди това здрави деца. Ваксинационните разпоредби на САЩ по време на пандемията са навредили на децата повече, отколкото са помогнали, отбелязвайки, че нито едно педиатрично проучване не е показало благоприятен ефект върху смъртността.
    Moderna разработи 19-нуклеотидната генна последователност, съдържаща мястото на разцепване на фурина, което придава инфекциозност при хората, чрез собствени изследвания още през 2013 г., шест години преди епидемията от Ухан. Вероятността патентованата 19-нуклеотидна последователност на Moderna да бъде случайно открита в Covid-19, където не се среща никъде другаде в природата, е 1 на 3 трилиона.”

    Информацията: US FDA memo links 10 child deaths to COVID vaccines

    11:42 22.02.2026

  • 11 Трътлю

    4 0 Отговор
    Вентрикуларна фибрилация. Като датският национал Ериксен на световното. Но него го съживиха със светкавична реанимация. Имало е латентно състояние момчето, което се е изострило в дадената ситуация.

    11:52 22.02.2026

  • 12 Химик

    2 1 Отговор
    Ми то всичко ясно

    11:52 22.02.2026

  • 13 Изпи ли си хапчето мами

    0 2 Отговор
    Щото ти трябва да победиш-от София сме все пак

    11:56 22.02.2026

  • 14 СВД

    3 0 Отговор
    Дано да не е поразяваща не компетентност на спасителния екип!

    12:05 22.02.2026

  • 15 А50

    3 0 Отговор
    Родителите носят вина, защото са полудели по високи резултати на техните деца и те лично им дават добавки и стимуланти особенно преди състезание. Дори деца 4 5ти клас дават изумителни резултати, след което за другите, чистите, не им друго освен да се откажат от спорта. Професионалният спорт не е за здраве, а за резултати. Този случай трябва да стресне родителите, какво пречиняват на децата си, но всеки си мисли това няма да се случи на мойто. Трябва да направят допинг проба на горкото загинало дете. Може би е редно допинг пробите да започнат и за децата участващи в националните състезания.

    Коментиран от #16

    12:34 22.02.2026

  • 16 боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "А50":

    А дали детето има родители и то отговорни, а не някакви дрогирани хайлази! Кого ще хванат за тежък спорт треньорите - някое безпризорно и ако стане медалист, няколко треняори, масажисти и деятели да се препитават с него! Не знам как е закона и дали и треньорите на олимпийските медалисти на получават автоматично пенсия? Сетне, Радев разединявал хората? Разединяват ги неравенствата! Ето, едното от Троян спечелило бронз, другото пак от Троян - 4 място! Едното става пенсионер на 22 години, другото ще работи до 65, ако възрастта не се увеличи до тогава на 105 години! Как да се хили и да се преструва, че му е весело?

    12:47 22.02.2026

