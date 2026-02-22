Новини
Закриват Зимните олимпийски игри в Италия, българските спортисти записаха втората най-успешна олимпиада
  Тема: Зимни олимпийски игри

22 Февруари, 2026 08:45 1 046 3

  • зимни олимпийски игри-
  • милано-кортина-
  • церемония-
  • верона

В последния ден на Зимните олимпийски игри ще бъдат раздадени пет комплекта медали

Закриват Зимните олимпийски игри в Италия, българските спортисти записаха втората най-успешна олимпиада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026 завършват днес и ще бъдат закрити със специална церемония във Верона, предаде БТА.

„Арена ди Верона“ - римски амфитеатър с история от над 2000 години, ще бъде домакин на емоционалния спектакъл, който ще бъде излъчен по целия свят. Грандиозният финал на Игрите ще преплете музика, изкуство и чистия дух на спорта, отбелязвайки единството. Това събитие ще отдаде почит на всички участници преди традиционната церемония по предаване на домакинството на Франция, почитайки постиженията и връзките, създадени по време на Игрите, като същевременно ще отправи поглед към бъдещето на олимпийското движение.

В последния ден ще бъдат раздадени пет комплекта медали, след като битката за отличията по ски свободен стил в дисциплината халфпайп беше преместена от събота за неделя заради обилен снеговалеж. Останалите четири финала са 50 километра ски бягане класически стил за жени, кърлинг жени, четириместен бобслей мъже и финалната среща в хокея на лед за мъже между Канада и САЩ.

В последния ден няма да има българско участие.

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали на Игрите в Милано-Кортина 2026. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    4 7 Отговор
    българинът всичко разваля

    08:52 22.02.2026

  • 2 Куку

    3 2 Отговор
    Като изключим биатлона, останалите спортове само цицат от бюджета. Резултата го видяхме на олимпиадата.

    09:04 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

