Интер Маями с Лионел Меси допусна тежка загуба

Отборът на ФК Лос Анджелис с френския вратар Юго Лорис и бившия катипан на Тотнъм Хюн-мин Сон в редиците си даде ясен сигнал, като се наложи над шампиона Интер Маями с 3:0 в първия кръг на новия сезон на американската Мейджър Лийг Сокър, предаде АФП, съобщи БТА.

Срещата се игра пред 77 хиляди зрители, което е втората най-голяма посещаемост на мач в историята на МЛС.

Сон направи асистенция за гола на Давид Мартинес в 38-ата минута, а след почивката Денис Буанга и Нейтън Ордаз оформиха крайното 3:0.

Лионел Меси се възстанови от контузия на ахилесовото сухожилие, но изглеждаше, че му липсва ритъм на игра. Световният шампион с Аржентина от 2022 влезе в пререкания с Райън Портоуз от съперника.