Финландия спечели бронзовите медали в олимпийския турнир по хокей на лед
  Тема: Зимни олимпийски игри

22 Февруари, 2026 09:55 868 2

  • хокей на лед-
  • хокей-
  • зимни олимпийски игри-
  • финландия-
  • милано-кортина

Големият финал на турнира ще започне днес в 15:10 часа българско време

Финландия спечели бронзовите медали в олимпийския турнир по хокей на лед - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Финландия спечели бронзовите медали в олимпийския турнир по хокей на лед при мъжете, предаде БТА.

В малкия финал в Милано скандинавците се наложиха над Словакия с 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) и по този начин взеха реванш за поражението си с 1:4 от същия съперник в груповата фаза.

Мачът започна с гол за тима на Финландия още в осмата минута. Той бе дело на Себастиан Ахо. Нападателят на Каролина Хърикейнс се оказа най-съобразителен при едно разбъркване пред вратата на Самуел Хлавай и от броени сантиметри прати шайбата в мрежата за 1:0.

Това се оказа и единственият гол в първата третина, но малко след началото на втората Финландия удвои аванса си. Този път точен бе Ерик Хаула, който се разписа и във вчерашния полуфинал с Канада.

Словакия намери сили за отговор в последната минута на втората третина. 30 секунди преди нейния финал Томаш Татар бе точен, за да намали за 1:2, след като шайбата се оказа у него след неестествен рикошет в мантинелата, който излъга финландския страж Юсе Сарос.

Създадената интрига от гола на словаците обаче се изпари много бързо. В рамките на половин минута в третата третина Финландия вкара два гола чрез Роопе Хинц и Капо Како, с които резултатът набъбна до 4:1 в полза на олимпийските шампиони от Пекин 2022.

Точка на спора сложиха Йоел Армиа и отново Ерик Хаула с голове на празна врата в заключителните минути на двубоя.

Големият финал на турнира, в който съперници са пълните със звезди от Националната хокейна лига тимове на САЩ и Канада, е в неделя в Милано. Той ще започне в 15:10 часа българско време. Канада търси своята десети олимпийска титла в мъжкия хокей, докато настоящите световни шампиони от САЩ ще опитат да спечелят златните медали за трети път в историята.


Италия
  • 1 Крепостен на Хартиената мечка

    2 0 Отговор
    Zащо не ни давате да играем, много сме добри🏅

    10:12 22.02.2026

  • 2 Олимпиене

    0 1 Отговор
    Целият отбор на Финландия ще получи по един бронзов медал, тук продължават да се радват на двата бронзови.

    10:14 22.02.2026

