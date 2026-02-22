Сомалиленд е готов да предостави на САЩ достъп до своите минерални ресурси

Сомалиленд е готов да предостави на САЩ привилегирован достъп до своите минерални ресурси, както и възможност за разполагане на американски военни бази, заяви пред Франс прес един от министрите в правителството на сепаратисткия регион, предаде БТА.

През декември миналата година Израел стана първата държава, признала Сомалиленд след отделянето му от Сомалия през 1991 година. Решението предизвика остро недоволство в Могадишу, който продължава да претендира за контрол върху територията.

"Готови сме да предоставим на САЩ достъп върху минералните ни ресурси. Също така сме отворени към идеята да предложим военни бази на САЩ", заяви министърът от правителството на Сомалиленд Хадар Хюсеин Абди.

Израел призна отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за "независима и суверенна държава", обяви канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка.

Наетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи са подписали съвместна декларация. Тя "съответства на духа на Авраамовите споразумения, подписани по инициатива на президента (на САЩ Доналд) Тръмп", допълни канцеларията.

Според съобщението Израел планира незабавно да укрепи отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката". Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. областта едностранно обяви независимост, но досега не беше получила международно признание.