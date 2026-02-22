Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сомалиленд е готов да предостави на САЩ достъп до своите минерални ресурси

22 Февруари, 2026 11:12 1 102 7

През декември миналата година Израел стана първата държава, признала Сомалиленд след отделянето му от Сомалия през 1991 година

Сомалиленд е готов да предостави на САЩ достъп до своите минерални ресурси - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сомалиленд е готов да предостави на САЩ привилегирован достъп до своите минерални ресурси, както и възможност за разполагане на американски военни бази, заяви пред Франс прес един от министрите в правителството на сепаратисткия регион, предаде БТА.

През декември миналата година Израел стана първата държава, признала Сомалиленд след отделянето му от Сомалия през 1991 година. Решението предизвика остро недоволство в Могадишу, който продължава да претендира за контрол върху територията.

"Готови сме да предоставим на САЩ достъп върху минералните ни ресурси. Също така сме отворени към идеята да предложим военни бази на САЩ", заяви министърът от правителството на Сомалиленд Хадар Хюсеин Абди.

Израел призна отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за "независима и суверенна държава", обяви канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка.

Наетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи са подписали съвместна декларация. Тя "съответства на духа на Авраамовите споразумения, подписани по инициатива на президента (на САЩ Доналд) Тръмп", допълни канцеларията.

Според съобщението Израел планира незабавно да укрепи отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката". Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. областта едностранно обяви независимост, но досега не беше получила международно признание.


Оценка 1.7 от 18 гласа.
  • 1 норко

    14 0 Отговор
    И ние редом, разпинали нозе.

    11:14 22.02.2026

  • 2 пълен грабеж

    21 2 Отговор
    на малките с надупени правителства

    11:14 22.02.2026

  • 3 готов да предостави на САЩ достъп до

    19 2 Отговор
    своите черни катерици

    мазници кат тикви и пъпеши с водопади

    11:16 22.02.2026

  • 4 бою циганина

    20 0 Отговор
    тегля кредити от еврея и му ги подарявам, робите ми ще изплащат десетки години

    11:17 22.02.2026

  • 5 Хахахаха

    18 0 Отговор
    Никой няма да пита Сомалиеленд , на какво е готов и на какво не!

    11:22 22.02.2026

  • 6 България

    4 0 Отговор
    Ние също, уважаеми хора от братски Сомалиленд!

    11:31 22.02.2026

  • 7 В Сомалия

    2 6 Отговор
    има богати находища на медна и калаена руда като мините построени навремето от англичаните са занемарени и пълни с вода. Сомалийците започнаха да се занимават с пиратство, а Сомалиленд иска възстановяване на рудниците и натовска защита от сомалийските разбойници и пирати.

    11:36 22.02.2026