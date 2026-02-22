Кристиано Роналдо обяви важна новина за бъдещето си

Португалският нападател на Ал-Насър Кристиано Роналдо заяви, че възнамерява да остане в Саудитска Арабия.

Контрактът на 41-годишния португалец с клуба е до 30 юни 2027 година.

„Ние със Саудитска Арабия сме едно цяло. Искам да остана тук. Тази страна прие мен, както и моето семейство и приятели. Щастлив съм тук, искам да продължа да играя тук“, сподели Роналдо, цитиран от профила на Фабрицио Романо.

Миналата седмица Кристиано Роналдо се разписа при завръщането си в игра за успеха на Ал-Насър с 2:0 като гост срещу Ал Фатех в двубой от 21-ия кръг от шампионата на Саудитска Арабия. 41-годишният португалец пропусна два мача от първенството заради несъгласие с трансферната политика на клуба през януари.

Роналдо беше недоволен от начина, по който Саудитският суверенен фонд управлява Ал-Насър в сравнение с конкурентите му. Голмайсторът обяви бойкот, но по-късно промени мнението си.