Кристиано Роналдо обяви важна новина за бъдещето си

22 Февруари, 2026 11:03 940 3

Ние със Саудитска Арабия сме едно цяло, искам да остана тук, посочи португалската звезда

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Португалският нападател на Ал-Насър Кристиано Роналдо заяви, че възнамерява да остане в Саудитска Арабия.

Контрактът на 41-годишния португалец с клуба е до 30 юни 2027 година.

„Ние със Саудитска Арабия сме едно цяло. Искам да остана тук. Тази страна прие мен, както и моето семейство и приятели. Щастлив съм тук, искам да продължа да играя тук“, сподели Роналдо, цитиран от профила на Фабрицио Романо.

Миналата седмица Кристиано Роналдо се разписа при завръщането си в игра за успеха на Ал-Насър с 2:0 като гост срещу Ал Фатех в двубой от 21-ия кръг от шампионата на Саудитска Арабия. 41-годишният португалец пропусна два мача от първенството заради несъгласие с трансферната политика на клуба през януари.

Роналдо беше недоволен от начина, по който Саудитският суверенен фонд управлява Ал-Насър в сравнение с конкурентите му. Голмайсторът обяви бойкот, но по-късно промени мнението си.


Саудитска Арабия
  • 1 Сталин

    5 0 Отговор
    Тъкмо се бях разтревожил че Роналдо няма да остава в Саудитска Арабия,ама Марийка ме успокои

    11:05 22.02.2026

  • 2 Ел Кондор паса

    1 0 Отговор
    Само да не се конвертнеш, че многото пари и лукавството са перфектната комбинация използвана от чаршафите. Една от стратегиите им е да примамят (купят) известни личности, за да убеждават хората какви "ценности " има тяхната вяра. ---"Виждате ли, известните личности откриха правата вяра, и вий така Екатерина при мирната рилигиа."

    11:33 22.02.2026

  • 3 Ей това е решение

    0 0 Отговор
    Явно жена му е усетила колко наслада има караниците и му е рекла: оставаме.

    12:00 22.02.2026

