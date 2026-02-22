ЦСКА 1948 и Левски са в снежна клопка

Днес от 16:45 ч. по програма ЦСКА 1948 трябва да приеме Левски в мач от 22-рия кръг на елита. Срещата обаче е вероятно да бъде отложена, пише "Тема спорт".

Вчера стадионът в планинското село Бистрица бе покрит с дебел сняг, духаше вятър, а и температурите се движат под нула градуса, което прави провеждането на мача трудно.

Въпреки това, сините изявиха желанието си срещата да се играе по програма. От клуба обаче са категорични, че това решение не може да се вземе еднолично, а е в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача.

Иначе сините не биха могли да разчитат на венецуелеца Кристиан Макун, който все още лекува травма. В петък клубът от „Герена“ приключи сделката за привличането на хърватския защитник Стипе Вуликич от Сампдория, но надали ще попадне в плановете на Хулио Веласкес толкова бързо.

В състава на ЦСКА 1948 с дългосрочна контузия е Бернардо Коуто, привлечен през зимата от Спартак Варна. Той записа само няколко минути за новия си тим, преди да получи тежка травма на стадион „Огоста“. За няколко седмици извън терените ще бъде и националът Георги Русев, който е с разкъсани връзки.

Преди двубоя Левски има аванс от десет точки пред червените от Бистрица. Домакините започнаха колебливо след зимната пауза, което доведе до раздялата с треньора Иван Стоянов. На негово място застана Александър Александров – Алвеша.