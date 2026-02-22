Новини
ЦСКА 1948 и Левски са в снежна клопка

ЦСКА 1948 и Левски са в снежна клопка

22 Февруари, 2026 09:19 1 148 8

Преди двубоя Левски има аванс от десет точки пред ЦСКА 1948. Ще се изиграе ли обаче този мач?

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес от 16:45 ч. по програма ЦСКА 1948 трябва да приеме Левски в мач от 22-рия кръг на елита. Срещата обаче е вероятно да бъде отложена, пише "Тема спорт".

Вчера стадионът в планинското село Бистрица бе покрит с дебел сняг, духаше вятър, а и температурите се движат под нула градуса, което прави провеждането на мача трудно.

Въпреки това, сините изявиха желанието си срещата да се играе по програма. От клуба обаче са категорични, че това решение не може да се вземе еднолично, а е в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача.

Иначе сините не биха могли да разчитат на венецуелеца Кристиан Макун, който все още лекува травма. В петък клубът от „Герена“ приключи сделката за привличането на хърватския защитник Стипе Вуликич от Сампдория, но надали ще попадне в плановете на Хулио Веласкес толкова бързо.

В състава на ЦСКА 1948 с дългосрочна контузия е Бернардо Коуто, привлечен през зимата от Спартак Варна. Той записа само няколко минути за новия си тим, преди да получи тежка травма на стадион „Огоста“. За няколко седмици извън терените ще бъде и националът Георги Русев, който е с разкъсани връзки.

Преди двубоя Левски има аванс от десет точки пред червените от Бистрица. Домакините започнаха колебливо след зимната пауза, което доведе до раздялата с треньора Иван Стоянов. На негово място застана Александър Александров – Алвеша.


  • 1 Е кой

    8 0 Отговор
    да им изчисти снега, бре? Това е чудо на чудесата, 30 см сняг, леле,леле.

    Коментиран от #2

    09:30 22.02.2026

  • 2 Тодор

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е кой":

    Цеката, чака май месец, тогава ще е топло! Едни други от центъра, запретнаха ръкави и изчистиха далеч по голям стадион, но ревлото от Бистрица, може само да говори! Така е като няма фенове, на който да даде по една лопата! Клоун!

    09:39 22.02.2026

  • 3 Гуцката

    7 0 Отговор
    Цекредин ако не беше спонсор на А група, отборчето му отдавна щеше да си ритка в Б група. Селското стадионче отговаря ли на стандарта за провеждане на мач от А група? На Септември стадиона пет пъти по стадион но играят в Надежда.

    09:53 22.02.2026

  • 4 Къв е тоя стадион в Бистрица

    0 1 Отговор
    Базата на ЦСКА е в Панчарево. По времето на бай Тошо имаха тръби за минерална вода от извора до Панчаревското езеро. С една серпентина под терена нямаше да се налага да ринат сняг.

    10:12 22.02.2026

  • 5 стадион

    7 0 Отговор
    Щом стадион Васил Левски може да бъде изчистен,и това селско стадионче,може!

    10:14 22.02.2026

  • 6 Този отворко

    5 0 Отговор
    Дето виси по фейзбуци да хваща лопатата или да си наеме снегопочистваща машина,нали се прави на богат.Какво чака днес времето е хубаво не вали нормално февруарско време.

    11:08 22.02.2026

  • 7 кУмУнист

    4 0 Отговор
    На цеката му се прецака меда и сега се опитва да отложи мача за пролет. Нали същата тази подлога на боко преди седмици подкрепи патроните на Ботев и делиорманец за лицензите на стадионите, а то неговия се оказа нива

    11:11 22.02.2026

  • 8 Цеките

    2 0 Отговор
    След Алвеша идва Кривия след мача с Левски

    11:34 22.02.2026

