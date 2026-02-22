Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити притисна Арсенал на върха в класирането

22 Февруари, 2026 08:07 1 762 0

  • висша лига-
  • манчестър сити-
  • арсенал

Манчестър Сити вече е само на две точки зад Арсенал в класирането, освен това е домакин на прекия сблъсък между двата тима

Манчестър Сити притисна Арсенал на върха в класирането - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити победи Нюкасъл Юнайтед с 2:1 в домакински мач от 27-ия кръг на английската Висша лига. В герой за "гражданите" се превърна Нико О'Райли, който вкара и двете попадения за Сити. Той откри резултата за домакините още в 14-ата минута с прецизен удар в левия ъгъл след асистенция на египетския национал Омар Мармуш, предаде БТА.

Нюкасъл реагира много бързо, като в 22-рата минута шут на Люис Хол се отклони и заблуди вратаря на Сити Джанлуиджи Донарума - 1:1. Пет минути по-късно Ерлинг Холанд центрира, а О'Райли с глава отблизо направи 2:1 за тима на Пеп Гуардиола. Англичанинът направи голям мач и пропусна да направи хеттрик още преди края на първото полувреме, като не вкара отблизо.

Дан Бърн от гостите вкара в края на първото полувреме, но попадението не бе зачетено заради засада.

В добавеното време на мача Донарума спаси трите точки за Сити с отлично спасяване при удар на Харви Барнс.

Така Манчестър Сити вече е само на две точки зад Арсенал в класирането на Висшата лига, като е домакин на прекия сблъсък между двата тима.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
