Лео Меси счупи рекорд, а Интер Маями е в плейофите

25 Септември, 2025 11:59 528 0

Аржентинецът стана първият футболист в историята на МЛС, който записва поне 35 гола в последователни сезони

Лео Меси счупи рекорд, а Интер Маями е в плейофите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинската звезда Лионел Меси отбеляза два гола и направи асистенция, за да достигне 37 попадения този сезон, а Интер Маями си осигури място в плейофите след победа с 4:0 над Ню Йорк Сити

Маями (16-6-7), който спечели трети пореден мач, увеличи водещия си общ брой голове в лигата до 64 през настоящата кампания. Пет от последните шест мача на Маями в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) бяха с поне три гола, като последният от тях победа с 3:2 над Ди Си Юнайтед.

След асистенцията си през първото полувреме, Меси стана първият футболист в историята на МЛС, който записва поне 35 гола в последователни сезони. След двете си попадения през втората част той стана четвъртият играч в историята, който записа осем мача с повече от един гол в един сезон.

Лионел Меси направи резултата 2:0 в 74-ата минута, когато прехвърли Мат Фрийз, който излезе от наказателното си поле. Луис Суарес реализира дузпа в 83-ата, а Меси добави още един гол три минути по-късно.

Оскар Устари записа шести мач без допуснат гол за сезона. Отборът на Ню Йорк Сити (16-10-5) пък прекрати серията си от три победи.


