Олимпиакос с Везенков загуби финала за баскетболната Купа на Гърция

21 Февруари, 2026 23:06 1 641 1

Олимпиакос загуби от същия съперник в мача за трофея за втора поредна година

Олимпиакос с Везенков загуби финала за баскетболната Купа на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският национал Александър Везенков и клубният му тим Олимпиакос отстъпиха пред Панатинайкос с 68:79 (17:17, 12:28, 22:24, 17:10) във финала на турнира за Купата на Гърция по баскетбол за мъже, който се игра в Ираклион, предаде БТА.

Така Олимпиакос загуби от същия съперник в мача за трофея за втора поредна година и остава с 12 отличия от надпреварата. Панатинайкос, от друга страна, добави 22-а Купа на страната във витрината си.

Александър Везенков завърши с 16 точки, 2 борби и 1 асистенция за 26:22 минути на терена, а през второто полувреме бе заменен, след като изглежда изпитваше дискомфорт в кръста.

Двата тима изиграха равностойни начални 10 минути, но през втория период носителят на трофея за 2025 година Панатинайкос се възползва от по-слабата игра на Олимпиакос и натрупа преднина, която достигна 17 точки при 45:28. Никола Милутинов вкара един наказателен удар до края на първото полувреме, което приключи при пасив от 29:45 за "червените" от Пирея.

До този момент Везенков бе реализирал 14 точки, 2 борби и 1 асистенция.

През третата четвърт Олимпиакос намали изоставането си до 12 точки при 35:47, но малко по-късно авансът на "зелените" достигна 19 точки, а след 30 минути игра Панатинайкос водеше с 69:51. В оставащото време баскетболистите на Олимпиакос така и не успяха да съкратят по-съществено пасива си и да застрашат водачеството на опонента, който контролираше играта и ликува с трофея в края.

Найджъл Хейс-Дейвис беше най-резултатен за успеха на Панатинайкос с 15 точки и 6 борби.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    6 2 Отговор
    изгониха го от нба
    и гърците ше го изгонят

    23:19 21.02.2026

