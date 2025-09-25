10-ият кръг в Първа лига започва от днес

Първа лига - 10 кръг:
25 септември - четвъртък, 17:30 ч
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
26 септември - петък, 20:00 ч
Локомотив Пловдив - Левски
27 септември - събота, 17:30 ч
Черно море - Септември София
27 септември - събота, 20:00 ч
Локомотив София - ЦСКА
28 септември 2- неделя, 15:00 ч
Спартак Варна - Славия
28 септември - неделя, 17:30 ч
Арда Кърджали - Ботев Враца
28 септември - неделя, 20:00 ч
Лудогорец Разград - Монтана
29 септември - понеделник, 20:15 ч
Берое - Добруджа Добрич
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА