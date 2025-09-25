Новини
10-ият кръг в Първа лига започва от днес

25 Септември, 2025 15:06 519 0

  • кръг-
  • първа лига-
  • ботев пловдив-
  • цска 1948-
  • левски-
  • цска-
  • локомотив софия-
  • берое-
  • бг футбол

Ботев Пловдив посреща ЦСКА 1948

10-ият кръг в Първа лига започва от днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 10 кръг:


25 септември - четвъртък, 17:30 ч
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

26 септември - петък, 20:00 ч
Локомотив Пловдив - Левски

27 септември - събота, 17:30 ч
Черно море - Септември София

27 септември - събота, 20:00 ч
Локомотив София - ЦСКА

28 септември 2- неделя, 15:00 ч
Спартак Варна - Славия

28 септември - неделя, 17:30 ч
Арда Кърджали - Ботев Враца

28 септември - неделя, 20:00 ч
Лудогорец Разград - Монтана

29 септември - понеделник, 20:15 ч
Берое - Добруджа Добрич


