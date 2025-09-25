Новини
Арда отново ще домакинства в Стара Загора

25 Септември, 2025 19:18 348 0

Мачът с Ботев Враца ще се играе на стадион "Берое"

Арда отново ще домакинства в Стара Загора - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният отбор на Арда Кърджали ще изиграе и третия си пореден домакински двубой далеч от родния си стадион. Причината – продължаващият ремонт на тревното покритие на „Арена Арда“ в Кърджали, който временно лишава тима от възможността да посреща съперниците си у дома.

В рамките на десетия кръг от Първа професионална лига, възпитаниците на Александър Тунчев ще се изправят срещу Ботев Враца на 28 септември 2025 г. от 17:30 часа. Мачът ще се проведе на стадион „Берое“ в Стара Загора, където Арда вече изигра два срещи – първо постигна впечатляваща победа над ЦСКА, а след това отстъпи на Черно море под сянката на Аязмото.

Спортно-техническата комисия официално потвърди промяната в локацията, като подчерта, че срещата ще се състои по програма, но на неутрален терен. Феновете на Арда и Ботев Враца ще трябва да пропътуват допълнителни километри, за да подкрепят любимците си в Стара Загора.


