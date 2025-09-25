Джанлоренцо Бленджини: Стремим се към непрекъснато израстване – ден след ден

Вълнуващи емоции завладяха българските фенове, след като националният ни отбор по волейбол постигна впечатляваща победа с 3:2 над САЩ и си осигури място сред най-добрите четири на Световното първенство.

Селекционерът на „лъвовете“ – Джанлоренцо Бленджини, не скри задоволството си от представянето на тима и подчерта, че основната цел на отбора е да се развива с всяка изминала среща.

"Беше много тежък мач. В началото те играха много добре на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е Световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът ни в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден."

"Бяхме достигнали до една точка през лятото. Целта ни беше ден след ден да се подобряваме - крачка по крачка. Исках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", каза Бленджини след мача.