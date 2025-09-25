Новини
Спорт »
Волейбол »
Джанлоренцо Бленджини: Стремим се към непрекъснато израстване – ден след ден

25 Септември, 2025 21:36 694 3

  • българските фенове-
  • националният ни отбор-
  • волейбол-
  • победа-
  • сащ -
  • световното първенство-
  • селекционерът -
  • джанлоренцо бленджини

България победи САЩ на Световното първенство по волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Стремим се към непрекъснато израстване – ден след ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващи емоции завладяха българските фенове, след като националният ни отбор по волейбол постигна впечатляваща победа с 3:2 над САЩ и си осигури място сред най-добрите четири на Световното първенство.

Селекционерът на „лъвовете“ – Джанлоренцо Бленджини, не скри задоволството си от представянето на тима и подчерта, че основната цел на отбора е да се развива с всяка изминала среща.

"Беше много тежък мач. В началото те играха много добре на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е Световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът ни в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден."

"Бяхме достигнали до една точка през лятото. Целта ни беше ден след ден да се подобряваме - крачка по крачка. Исках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", каза Бленджини след мача.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Метресата от Барселона

    2 1 Отговор
    Джанлоренцо Бленджини - ето това е треньор от класа и такъв е нужен на националния отбор по футбол! Само че Гонзо слага разни аматьори, само и само да не плаща по-висока заплата.

    21:42 25.09.2025

  • 2 ВЗЕМИ

    2 0 Отговор
    ПЕЕВСКИ ЗА ПОСРЕЩАЧ..С ТЯЛОТО СИ ЩЕ ОМЕКОТЯВА УДАРИТЕ....

    21:56 25.09.2025

  • 3 ....

    0 0 Отговор
    Затова сме на дъното за всичко. След тази победа, вижте тези коментари, на КРЕТЕНИ.. Скапано стадо сме

    22:02 25.09.2025

Новини по спортове:
