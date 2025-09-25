България шокира САЩ и е на полуфинал на Световното първенство по волейбол!

Волейболната магия на България отново разцъфна на световната сцена! Националният ни отбор по волейбол за мъже поднесе истинска сензация на Световното първенство във Филипините, след като елиминира един от големите фаворити – САЩ, с драматичен обрат от 0:2 до 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в последния четвъртфинал.

Младият български състав, воден от италианския специалист Джанлоренцо Бленджини, демонстрира изключителен характер и борбен дух, като обърна мача срещу бронзовите медалисти от Олимпиадата в Париж и четвърти в световната ранглиста.

Под ръководството на легендарния Карч Кирали, американците изглеждаха сигурни победители след първите два гейма, но "лъвовете" не се предадоха и написаха нова златна страница в историята на българския волейбол.

Героят на мача безспорно бе Александър Николов, който наниза впечатляващите 29 точки, включително 2 аса и 1 блокада. Аспарух Аспарухов също се отличи с 12 точки, допринасяйки за триумфа на нашите момчета.

За американския тим най-резултатни бяха Итън Чамплин със 17 точки и Джордан Евърт с 15.

В битката за място на големия финал България ще се изправи срещу сензацията на турнира – Чехия, която изненадващо отстрани Иран с 3:1 гейма.

Другият полуфинал противопоставя европейския шампион Полша и настоящия световен първенец Италия.