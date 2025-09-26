Новини
Григор Димитров и Ейса Гонсалес прикова вниманието на модния подиум в Милано

26 Септември, 2025 09:31 1 013 8

Наскоро българският тенисист сподели специални моменти, прекарани с красивата актриса в Гърция, докато се наслаждаваха на завладяващи крайбрежни пейзажи, релаксирайки на яхта

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Звездната двойка Григор Димитров и Ейса Гонсалес прикова вниманието на модно ревю на „Прада“ в Милано, броени дни след като се насладиха на романтична съвместна ваканция.

Наскоро българският тенисист сподели специални моменти, прекарани с красивата актриса в Гърция, докато се наслаждаваха на завладяващи крайбрежни пейзажи, релаксирайки на яхта.

A post shared by griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal)

Българинът в момента се възстановява след тежка контузия на гръден мускул, която получи на Уимбълдън.

Вчера, обаче, Григор Димитров и Ейса Гонсалес позираха за снимки на Седмицата на модата в Милано. Там присъстваха и други високопоставени знаменитости, включително добрата приятелка на българина и легенда на женския тенис Серина Уилямс.

Ден по-рано българинът и Ейса Гонсалес бяха забелязани да се разхождат из града, държейки се за ръце.

Романтичната връзка между Димитров и красавицата попадна в полезрението на медиите, след като тя присъства на един от мачовете звездата в Мадрид през април. Двойката потвърди връзката си още през следващия месец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 глоги

    4 0 Отговор
    Григор Димитров и Ейса Гонсалес приковаХА вниманието...

    09:33 26.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    приковаХА бе пафкащия‼️

    09:33 26.09.2025

  • 3 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Ейшата ще я правим аскуулийка, галиба.

    09:34 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Асен

    0 0 Отговор
    Гришо е класа, финес, нежност. Невероятно мъжле и заслужава такава добра и скромна жена. А на всички хейтъри на това национално богатство ще кажа че са от ГЕРБ

    10:11 26.09.2025

  • 7 Разбирач

    0 0 Отговор
    Какво й е казаш гришо на спалнята: Ейса ко шта напрааа

    10:13 26.09.2025

  • 8 изостави го шерцингер и тръгна по нови

    0 0 Отговор
    пътеки . много приятелства . малко победи в спорта . томба беше шампион . но в италия давата много пари . тук се дава на деца , младежи , треньори , школи . затова няма шампиони и изградени спортсмени . много често бегейци са сравнявани с дрогирани политикани с чалга . а не с шампиони и разплождаща се нация . от 9 милиона сега е 7 . значи намаля . такава е политиката , такива са резултатите . по добре 40 место . тук няма други . така му се радват . но няма и желаещи тенисисти . ако е толкова хубаво , би имал последователи .

    10:17 26.09.2025

