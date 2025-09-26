Григор Димитров и Ейса Гонсалес прикова вниманието на модния подиум в Милано



Звездната двойка Григор Димитров и Ейса Гонсалес прикова вниманието на модно ревю на „Прада“ в Милано, броени дни след като се насладиха на романтична съвместна ваканция.

Наскоро българският тенисист сподели специални моменти, прекарани с красивата актриса в Гърция, докато се наслаждаваха на завладяващи крайбрежни пейзажи, релаксирайки на яхта.

Българинът в момента се възстановява след тежка контузия на гръден мускул, която получи на Уимбълдън.

Вчера, обаче, Григор Димитров и Ейса Гонсалес позираха за снимки на Седмицата на модата в Милано. Там присъстваха и други високопоставени знаменитости, включително добрата приятелка на българина и легенда на женския тенис Серина Уилямс.

Ден по-рано българинът и Ейса Гонсалес бяха забелязани да се разхождат из града, държейки се за ръце.

Романтичната връзка между Димитров и красавицата попадна в полезрението на медиите, след като тя присъства на един от мачовете звездата в Мадрид през април. Двойката потвърди връзката си още през следващия месец.