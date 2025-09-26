Григор Димитров и Ейса Гонсалес прикова вниманието на модния подиум в Милано

Звездната двойка Григор Димитров и Ейса Гонсалес прикова вниманието на модно ревю на „Прада“ в Милано, броени дни след като се насладиха на романтична съвместна ваканция.
Наскоро българският тенисист сподели специални моменти, прекарани с красивата актриса в Гърция, докато се наслаждаваха на завладяващи крайбрежни пейзажи, релаксирайки на яхта.
Българинът в момента се възстановява след тежка контузия на гръден мускул, която получи на Уимбълдън.
Вчера, обаче, Григор Димитров и Ейса Гонсалес позираха за снимки на Седмицата на модата в Милано. Там присъстваха и други високопоставени знаменитости, включително добрата приятелка на българина и легенда на женския тенис Серина Уилямс.
Ден по-рано българинът и Ейса Гонсалес бяха забелязани да се разхождат из града, държейки се за ръце.
Романтичната връзка между Димитров и красавицата попадна в полезрението на медиите, след като тя присъства на един от мачовете звездата в Мадрид през април. Двойката потвърди връзката си още през следващия месец.
1 глоги
09:33 26.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:33 26.09.2025
3 Хасковски каунь
09:34 26.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Асен
10:11 26.09.2025
7 Разбирач
10:13 26.09.2025
8 изостави го шерцингер и тръгна по нови
10:17 26.09.2025