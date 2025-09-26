Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Димитров повика 16 футболисти играещи извън страната ни за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров повика 16 футболисти играещи извън страната ни за мачовете с Турция и Испания

26 Септември, 2025 16:20 533 0

  • селекционерът -
  • българия -
  • александър димитров -
  • списъка -
  • футболисти-
  • чужбина-
  • световни квалификации-
  • турция-
  • испания-
  • димитър митов-
  • петко христов-
  • атанас чернев-
  • росен божинов

Имената на играчите, играещи в родното първенство, ще бъдат оповестени на по-късен етап

Александър Димитров повика 16 футболисти играещи извън страната ни за мачовете с Турция и Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през октомври. На 11 октомври “лъвовете” посрещат Турция на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостуват на Испания на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия),

Петко Христов (Специя, Италия),

Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия),

Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия),

Eмил Ценов (Оренбург, Русия),

Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия),

Виктор Попов (Корона Киелце, Полша),

Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел),

Илия Груeв (Лийдс, Англия),

Станислав Шопов (Осиек, Хърватия),

Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия),

Здравко Димитров (Бодрум, Турция),

Кирил Десподов (ПАОК, Гърция),

Лукас Петков (Елверсберг, Германия),

Владимир Николов (Корона Киелце, Полша),

Мартин Минчев (Краковия, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в еfbet Лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ