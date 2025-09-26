Новини
Спорт »
Тенис »
Даниил Медведев стартира с убедителна победа в Пекин

26 Септември, 2025 17:08 415 0

Руснакът елиминира британеца Камерън Нори

Даниил Медведев стартира с убедителна победа в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев демонстрира класата си още в първия кръг на престижния турнир от сериите ATP 500 в Пекин, като елиминира британеца Камерън Нори с категоричното 6:3, 6:4. Руският ас, който заема 18-о място в световната ранглиста, се нуждаеше от едва 76 минути, за да си осигури място във втория кръг на надпреварата на твърди кортове в китайската столица.

Медведев впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 9 аса – осем повече от 30-годишния си съперник. Въпреки че допусна три двойни грешки, руснакът компенсира с агресивна игра и успя да оползотвори пет от възможностите си за пробив.

Нори, който в момента е 34-и в световната класация, се отличи с два пробива, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на Медведев.

В следващия кръг Даниил Медведев ще се изправи срещу испанския талант Алехандро Давидович Фокина.


