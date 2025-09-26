Новини
Гергана Топалова на полуфинал във Франция, Изабелла Шиникова приключи в Тунис

26 Септември, 2025 18:36 295 0

Лидия Енчева пък отпадна в Кампулунг (Румъния)

Гергана Топалова на полуфинал във Франция, Изабелла Шиникова приключи в Тунис - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей за жени в Кап д′Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата българка победи Алегра Дейвис (Великобритания) с 4:6, 6:1, 6:4. Двубоят продължи 2 часа и 36 минути.

25-годишната Топалова навакса ранен пробив пасив в решаващия трети сет и от 0:2 гейма стигна до обрат. Така тя достигна до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF от началото на май в Бока Ратон (САЩ).


В търсене на втори финал за сезона след Леме (Бразилия) през април българката ще се изправи утре срещу петата поставена Фиона Ганц (Швейцария).

Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.


Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №5 на сингъл българка отстъпи на четвъртфиналите на сингъл с 1:6, 4:6 от Вендула Валдманова (Чехия). Срещата продължи 67 минути.


В напреварата на двойки Шиникова и Арина Булатова (Русия) загубиха на драматично на четвъртфиналите с 5:7, 7:6(5), 7-10 от Ребека Мунк Мортенсен (Дания) и Сандра Самир (Египет).


Друга наша националка Лидия Енчева пък отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей за жени в Кампулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка загуби с 6:7(4), 1:6 от Мара Джае (Румъния) за час и 38 минути игра.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
