Реал Мадрид настоява за възстановяване на над 20 милиона евро от общината

26 Септември, 2025 21:35 338 0

Клубът се позовава на решение на Европейската комисия

Реал Мадрид настоява за възстановяване на над 20 милиона евро от общината - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се готви да поиска обратно внушителната сума от 20,3 милиона евро, заедно с начислените лихви, от Градския съвет на испанската столица. Причината – скорошното решение на Европейската комисия, което опровергава предишни твърдения за неправомерна държавна помощ към клуба във връзка със спорна сделка с недвижими имоти от 2011 година.

В официално изявление от „кралския клуб“ се подчертава, че Европейската комисия окончателно е потвърдила липсата на каквито и да било привилегии или специално отношение към Реал Мадрид.

„Ще настояваме за незабавно възстановяване на 20,3 милиона евро, които бяха преведени на Градския съвет на Мадрид през 2016 година, както и за дължимите лихви, съгласно действащото законодателство, за да компенсираме понесените финансови загуби“, се казва още в позицията на клуба.

Сагата започва през 2011 година, когато Реал Мадрид получава 18,4 милиона евро като обезщетение за предварително договорена, но впоследствие осуетена от строителни регулации, сделка за продажба на общински терен. Пет години по-късно, след намеса на Европейската комисия, клубът връща сумата с лихвите, тъй като тогавашното решение я определя като незаконна държавна помощ.

Сега обаче, след продължителни съдебни битки и анализ на всички правни детайли, Европейската комисия признава, че първоначалната оценка е била погрешна, а споразумението между Реал Мадрид и общината е било напълно законосъобразно. Още през 2019 година съдът на Европейския съюз се произнесе в полза на клуба, но едва сега, след шест години, казусът получава окончателно разрешение.


