Новини
Спорт »
Световен футбол »
Модрич превзе Милано и феновете на „росонерите“ с рекордни продажби

27 Септември, 2025 11:17 526 0

Фланелката на хърватската легенда изпревари по продажби дори тази на Рафаел Леао

Модрич превзе Милано и феновете на „росонерите“ с рекордни продажби - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лука Модрич се нуждаеше само от няколко тренировки в Миланело, няколко вдъхновяващи изявления и първи мачове, за да спечели сърцата на феновете на Милан. Хърватинът сякаш продължи да носи същия ореол, който имаше в Реал Мадрид – и това вече носи дивиденти не само на привържениците и на Масимилиано Алегри, но и на самия клуб.

Фланелката с името на Модрич стана най-продаваната в отбора, като изпревари доскорошния лидер Рафаел Леао. Истинският хит се оказа третият екип на „росонерите“ – жълтият.

Третата фланелка на Милан носи и символика – вдъхновена е от сезон 1995/96, когато клубът спечели 15-ата си титла в Серия А. Освен това жълтият дизайн се превърна в любим сред феновете, а продажбите му скочиха с 44% спрямо същия период миналата година.

Интересът идва не само от Италия – делът на продажбите е 42% в страната и 58% в чужбина, което показва глобалното въздействие на марката „Милан“ и харизмата на новия №14.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
