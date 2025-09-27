Новини
Христо Янев с повторен дебют начело на ЦСКА в столичното дерби срещу Локомотив Сф

27 Септември, 2025 13:46 524 3

Двубоят е от 20:00 часа

Христо Янев с повторен дебют начело на ЦСКА в столичното дерби срещу Локомотив Сф - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интригуващите срещи от 10-ия кръг на efbet Лига продължават със столично дерби между Локомотив София и ЦСКА. Мачът на стадион "Локомотив" стартира в 20:00 ч. и ще бъде ръководен от Красен Георгиев. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Локомотив влиза в срещата като шести в класирането с 11 точки. Столичните "железничари" са в неприятна серия от пет поредни мача без успех, събираща в себе си три равенства и две загуби. "Червено-черните" ще излязат в градското дерби без наказания Ерол Дост, който бе изгонен в последния мач срещу Добруджа. След изтърпяна санкция в тима се завръща Райън Бидунга, но извън сметките поради травми ще бъдат Доналдо Ацка и Симеон Славчев. След завръщането си в елита на България през 2021 г. Локомотив няма победа над ЦСКА.

Мачът в "Надежда" ще бъде по-специален за Христо Янев, който ще направи повторния си дебют като старши треньор на ЦСКА. Специалистът, водил доскоро Ботев Враца, вдигна Купата на България с "армейците" през 2016 г. и води тима в Югозападната Трета лига след изваждането от професионалния футбол. Задачата му начело на ЦСКА няма да е никак лека - "червените" са 12-и с едва 8 точки и записана една-единствена победа. На индивидуален режим през седмицата се готвиха Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания, като участието им срещу Локомотив е под въпрос.

Последният мач между двата тима се игра през месец април тази година, когато ЦСКА надделя над Локомотив София с минималното 1:0. Автор на единствения гол бе Улаус Скаршем.

Касите на стадион "Локомотив" ще отворят в 18:00 ч. За привържениците на ЦСКА са предвидени 1300 билета, като 1100 от тях вече са в продажба на касите на ул. "Гурко" пред Националния стадион, а 200 ще бъдат налични на касата на сектор "Гости" на стадиона в "Надежда". Ето цените на пропуските:

Сектор "А" и сектор "Гости" - 20 лева

Сектор "А", ложа 1 - 30 лева

VIP - 100 лева


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Пишете цялото име на това МЕНТЕ доведения Литекс от Микре ,който играе с лиценза на Етрополе

    Коментиран от #2

    13:56 27.09.2025

  • 2 Динамо,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Динамо, лефффски оле, винаги със МВР!

    14:30 27.09.2025

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    Успех!

    14:57 27.09.2025

Новини по спортове:
