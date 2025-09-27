Лия Каратанчева с титла на двойки

Лия Каратанчева триумфира с титлата на двойки на турнира по тенис от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup".

22-годишната Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1, победиха във финала с 6:7(5), 6:4, 10-5 Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия). Каратанчева и Сакелариди изоставаха с 0-4 точки в шампионския тайбрек, но спечелиха 10 от следващите 11 точки.

Каратанчева и Сакелариди постигнаха шеста поредна победа в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.



Така Лиа Каратанчева завоюва седма титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година.