Новини
Спорт »
Тенис »
Лия Каратанчева с титла на двойки

Лия Каратанчева с титла на двойки

27 Септември, 2025 22:04 387 0

  • лия каратанчева-
  • титла-
  • двойки -
  • турнир-
  • тенис-
  • itf -
  • пазарджик

22-годишната българка и гъркинята Сапфо Сакелариди с трофей в Пазарджик

Лия Каратанчева с титла на двойки - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лия Каратанчева триумфира с титлата на двойки на турнира по тенис от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup".

22-годишната Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1, победиха във финала с 6:7(5), 6:4, 10-5 Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия). Каратанчева и Сакелариди изоставаха с 0-4 точки в шампионския тайбрек, но спечелиха 10 от следващите 11 точки.

Каратанчева и Сакелариди постигнаха шеста поредна победа в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.


Така Лиа Каратанчева завоюва седма титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ