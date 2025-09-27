Кристъл Палас победи лидера Ливърпул

Кристъл Палас поднесе сензацията на кръга, като нанесе първа загуба на Ливърпул, във Висшата лига – 2:1 на „Селхърст Парк“.

Още в 9-ата минута Исмаила Сар разпечата вратата на гостите, а стражът Алисон бе принуден неведнъж да спасява „червените“ от по-сериозен пасив.

След почивката Жан-Филип Матета пропусна златни възможности да удвои аванса на домакините.

Драмата достигна връхната си точка в добавеното време, когато Федерико Киеза изравни и върна надеждите на Ливърпул за точка. Но съдбата имаше други планове – в 97-ата минута Еди Нкетия се възползва от разбъркване и с мощен удар с левия крак донесе триумфа на „орлите“. ВАР потвърди редовността на попадението, а разочарованието за тима на Арне Слот бе пълно.

Все пак Ливърпул остава на върха в класирането с 15 точки, на три пред Кристъл Палас.