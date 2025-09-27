Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристъл Палас победи лидера Ливърпул

Кристъл Палас победи лидера Ливърпул

27 Септември, 2025 19:27 292 0

  • кристъл палас-
  • сензацията -
  • ливърпул-
  • висшата лига -
  • селхърст парк-
  • федерико киеза

"Червените" все пак остават на върха в подреждането

Кристъл Палас победи лидера Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристъл Палас поднесе сензацията на кръга, като нанесе първа загуба на Ливърпул, във Висшата лига – 2:1 на „Селхърст Парк“.

Още в 9-ата минута Исмаила Сар разпечата вратата на гостите, а стражът Алисон бе принуден неведнъж да спасява „червените“ от по-сериозен пасив.

След почивката Жан-Филип Матета пропусна златни възможности да удвои аванса на домакините.

Драмата достигна връхната си точка в добавеното време, когато Федерико Киеза изравни и върна надеждите на Ливърпул за точка. Но съдбата имаше други планове – в 97-ата минута Еди Нкетия се възползва от разбъркване и с мощен удар с левия крак донесе триумфа на „орлите“. ВАР потвърди редовността на попадението, а разочарованието за тима на Арне Слот бе пълно.

Все пак Ливърпул остава на върха в класирането с 15 точки, на три пред Кристъл Палас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ