Ига Швьонтек с отличен старт в Пекин

Полската тенисистка Ига Швьонтек демонстрира класата си на корта в Пекин, като безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир от сериите WTA 1000. Надпреварата в китайската столица, която се провежда на твърда настилка и е с внушителен награден фонд от близо 9 милиона долара, привлече вниманието на феновете по цял свят.

След като пропусна първия кръг, Швьонтек излезе на корта срещу представителката на домакините Юе Юан и не остави никакви съмнения в превъзходството си. Само за 76 минути световната номер едно разгроми китайката с 6:0, 6:3, демонстрирайки отлична форма и безпогрешна игра.

В следващата фаза полякинята ще се изправи срещу Камила Осорио от Колумбия. Южноамериканката си осигури място сред най-добрите след драматична трисетова битка срещу 28-ата в схемата Анна Калинская от Русия. Осорио надделя с 6:1, 4:6, 6:4 след двучасов и петнадесетминутен двубой.