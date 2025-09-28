Новини
Ига Швьонтек с отличен старт в Пекин

28 Септември, 2025 08:39 407 2

Полската звезда продължава напред след категорична победа

Ига Швьонтек с отличен старт в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полската тенисистка Ига Швьонтек демонстрира класата си на корта в Пекин, като безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир от сериите WTA 1000. Надпреварата в китайската столица, която се провежда на твърда настилка и е с внушителен награден фонд от близо 9 милиона долара, привлече вниманието на феновете по цял свят.

След като пропусна първия кръг, Швьонтек излезе на корта срещу представителката на домакините Юе Юан и не остави никакви съмнения в превъзходството си. Само за 76 минути световната номер едно разгроми китайката с 6:0, 6:3, демонстрирайки отлична форма и безпогрешна игра.

В следващата фаза полякинята ще се изправи срещу Камила Осорио от Колумбия. Южноамериканката си осигури място сред най-добрите след драматична трисетова битка срещу 28-ата в схемата Анна Калинская от Русия. Осорио надделя с 6:1, 4:6, 6:4 след двучасов и петнадесетминутен двубой.


  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Осорио надделя с 6:1, 4:6, 6:4 след двубой от два часа и петнадесет минути.

    08:48 28.09.2025

  • 2 хоминид

    0 0 Отговор
    Ига Швятек си говори на себе си и си върти главата,а аз много я харесвам!

    08:49 28.09.2025

