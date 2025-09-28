Новини
Спорт »
Волейбол »
Голямо сърце на терена: Италианският ас Симоне Анцане трогна всички след финала с България

Голямо сърце на терена: Италианският ас Симоне Анцане трогна всички след финала с България

28 Септември, 2025 23:08 496 0

  • световното първенство по волейбол -
  • българия -
  • италия-
  • камерите-
  • момент-
  • фенове -
  • свят-
  • симоне анцане-
  • либеро -
  • дамян колев-
  • жест-
  • трогна

Италианската волейболна легенда окоражи българското либеро Дамян Колев

Голямо сърце на терена: Италианският ас Симоне Анцане трогна всички след финала с България - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След финалния съдийски сигнал на Световното първенство по волейбол между България и Италия, камерите уловиха момент, който разчувства фенове и спортисти по цял свят.

Докато двата отбора си разменяха традиционните поздравления край мрежата, една сцена изпъкна с човечността и благородството си. Италианската волейболна легенда Симоне Анцане, носител на две световни и една европейска титла, забеляза разочарованието в очите на българското либеро Дамян Колев. Вместо да подмине тъгата на младия съперник, Анцане се спря, прегърна го и му отправи окуражителни думи.

Този жест на съпричастност и уважение се превърна в най-емоционалния акцент на Мондиала, напомняйки, че спортът е не само битка за медали, но и сцена за истински човешки добродетели.

Постъпката на Анцане бързо обиколи социалните мрежи, където фенове и експерти не скриха възхищението си от неговата емпатия и спортменство. Мнозина определиха случката като пример за подражание и доказателство, че големите шампиони се познават не само по успехите си, но и по голямото си сърце.

Този трогателен момент между Симоне Анцане и Дамян Колев ще остане в историята на световния волейбол като символ на уважение, човечност и истински спортен дух.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ