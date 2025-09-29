Новини
Стана ясно какво e казал Анцани, бършейки сълзите на Колев, след финала на Световното

Стана ясно какво e казал Анцани, бършейки сълзите на Колев, след финала на Световното

29 Септември, 2025 19:59

Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните

Стана ясно какво e казал Анцани, бършейки сълзите на Колев, след финала на Световното - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира представянето на националния отбор след снощния финал в "Здравей, България" по NOVA.

„Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните. Още след мача си поговорихме, след това отидохме на дискотека да празнуваме – те все още се забавляват“, сподели Ганев.

Нашият тим, който е подкрепян от генералния си спонсор efbet, направи истински фурор с представянето си.

Той обяви, че утре в 17:30 ч. ще се организира голямо посрещане на националите с открит автобус. „Когато всички работим заедно и гледаме в една цел, нещата могат да се случат“, добави президентът на федерацията.

Според него опитът на Италия е изиграл роля във финала, но за българите това е още по-голям стимул: „Вече знаем какво ще правим догодина. Следващата година предстои Европейско първенство, на което ще сме домакини“, отбеляза Ганев.

Той коментира и снимката, която се разпространява в социалните мрежи – кадърът, на който италианският волейболист Симоне Анцани хваща с ръце лицето на плачещия Дамян Колев след финала.

„Може да сме съперници на игрището, но спортът ни сплотява. Анцани каза на Колев: "Вашият път тепърва започва’“, заяви Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КЗББ и ДП

    5 0 Отговор
    Прав е Анцани.

    20:02 29.09.2025

  • 2 БРАВО

    13 0 Отговор
    Шапка свалям пред Анцани .Това е да си голям спортист и човек !!

    20:02 29.09.2025

  • 3 БЪЛГАРКА-МАЙКА

    7 0 Отговор
    Бъдете горди млади българи.

    20:10 29.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Ако не беше Гриша Ганчев да им даде заем тези момчета щяха да работят в Макдоналдс.Държавата ги отряза.

    20:11 29.09.2025

  • 5 Пецата

    0 6 Отговор
    Жабара се е занасял разбираш ли галфоните се изложиха здраво 🤣

    20:24 29.09.2025

  • 6 Да не вземат допинги

    1 0 Отговор
    и наркотици. Спортистите са най зависими . Пишат го все допинг . Ама са забранени вещества . 2 място е много добре . Пак да го постигнат.

    20:24 29.09.2025

  • 7 Анджо

    2 0 Отговор
    Е какво му казал , не сте го написали. Факти от ден на ден ставате тра ла ла. Ние кадето ви четем искаме само истината и само истината.
    Хората тука се питат повечето защо сте учили повече от нас и това работите работите. Май и вие затъпявате. Това което карате хората да гледат насила рекламите Ви е дискриминация.

    20:33 29.09.2025

  • 8 Помак

    1 0 Отговор
    Народ за съжаление ..като удавници за сламка ..

    20:41 29.09.2025

  • 9 12343211

    0 0 Отговор
    Предположи.

    20:51 29.09.2025

