Стана ясно какво e казал Анцани, бършейки сълзите на Колев, след финала на Световното

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира представянето на националния отбор след снощния финал в "Здравей, България" по NOVA.

„Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните. Още след мача си поговорихме, след това отидохме на дискотека да празнуваме – те все още се забавляват“, сподели Ганев.

Нашият тим, който е подкрепян от генералния си спонсор efbet, направи истински фурор с представянето си.

Той обяви, че утре в 17:30 ч. ще се организира голямо посрещане на националите с открит автобус. „Когато всички работим заедно и гледаме в една цел, нещата могат да се случат“, добави президентът на федерацията.

Според него опитът на Италия е изиграл роля във финала, но за българите това е още по-голям стимул: „Вече знаем какво ще правим догодина. Следващата година предстои Европейско първенство, на което ще сме домакини“, отбеляза Ганев.

Той коментира и снимката, която се разпространява в социалните мрежи – кадърът, на който италианският волейболист Симоне Анцани хваща с ръце лицето на плачещия Дамян Колев след финала.

„Може да сме съперници на игрището, но спортът ни сплотява. Анцани каза на Колев: "Вашият път тепърва започва’“, заяви Ганев.