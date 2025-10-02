Синът на Зинедин Зидан избра Алжир

Синът на емблематичния Зинедин Зидан - Люка Зидан, официално ще защитава цветовете на националния отбор на Алжир. Само броени дни след като обяви решението си да се присъедини към „пустинните лисици“, младият вратар получи първата си повиквателна за предстоящите световни квалификации срещу Сомалия (9 октомври) и Уганда (14 октомври).

Селекционерът Владимир Петкович не скри задоволството си от новото попълнение. „Щом Люка е повикан, значи го е заслужил. Вярвам, че неговите качества ще обогатят отбора. Все още е рано да говорим кой ще бъде титулярен страж“, сподели Петкович по време на пресконференция, подчертавайки конкуренцията между Зидан, Усама Бенбут (УСМ Алжер) и Алекси Гендуз (МС Алжер) за място под рамката.

Въпреки трудния старт на сезона в испанския Гранада, Люка Зидан демонстрира характер и класа – през изминалия уикенд той опази вратата си „суха“ срещу Уеска и заслужено бе избран за играч на мача. Този успех несъмнено допринесе за доверието, което получава от алжирския щаб.

Алжирският национален тим се нуждае от само една победа в предстоящите две срещи, за да си осигури място на финалите на Световното първенство догодина – цел, която изглежда все по-постижима с новите попълнения.

Любопитен детайл е, че в разширения състав не попадна последното попълнение на Левски – Акрам Бурас.