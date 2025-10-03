Един от синовете на Зинедин Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

Само две седмици, след като обяви избора си да играе за националния отбор на Алжир, един от синовете на Зинедин Зидан - Люка, получи повиквателна за световните квалификации срещу Сомалия (9 октомври) и Уганда (14 октомври), обявиха от федерацията.

Футболистът на испанския Гранада бе селектиран от треньора Владимир Петкович и ще се бори за вратарския пост с Усама Бенбут от УСМ Алжер и Алекси Гендуз от МС Алжер.

"Мисля, че щом Зидан е извикан, това е, защото го заслужава. Убеден съм, че с неговите характеристики може да донесе допълнително качество на отбора. Рано е да дискутираме кой ще бъде номер 1", коментира на пресконференцията си Петкович.

Люка Зидан имаше трудно начало на сезона, но през миналия уикенд запази суха мрежа срещу Уеска и бе избран за играч на мача.

Тимът на Алжир има нужда от една победа в тези два мача, за да се класира за финалите на Световното първенство през следващото лято.

В разширения състав на Алжир не попадна последното попълнение на Левски Акрам Бурас.