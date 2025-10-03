Новини
Спорт »
Световен футбол »
Един от синовете на Зинедин Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

Един от синовете на Зинедин Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир

3 Октомври, 2025 07:59 360 0

  • зинедин зидан-
  • люка зидан-
  • футбол-
  • алжир-
  • национален отбор

Футболистът на испанския Гранада бе селектиран от треньора Владимир Петкович

Един от синовете на Зинедин Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само две седмици, след като обяви избора си да играе за националния отбор на Алжир, един от синовете на Зинедин Зидан - Люка, получи повиквателна за световните квалификации срещу Сомалия (9 октомври) и Уганда (14 октомври), обявиха от федерацията.

Футболистът на испанския Гранада бе селектиран от треньора Владимир Петкович и ще се бори за вратарския пост с Усама Бенбут от УСМ Алжер и Алекси Гендуз от МС Алжер.

"Мисля, че щом Зидан е извикан, това е, защото го заслужава. Убеден съм, че с неговите характеристики може да донесе допълнително качество на отбора. Рано е да дискутираме кой ще бъде номер 1", коментира на пресконференцията си Петкович.

Люка Зидан имаше трудно начало на сезона, но през миналия уикенд запази суха мрежа срещу Уеска и бе избран за играч на мача.

Тимът на Алжир има нужда от една победа в тези два мача, за да се класира за финалите на Световното първенство през следващото лято.

В разширения състав на Алжир не попадна последното попълнение на Левски Акрам Бурас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ