Резултати и голмайстори в ранните мачове на Лига Европа

2 Октомври, 2025 22:08 469 0

Лудогорец загуби от Бетис

Резултати и голмайстори в ранните мачове на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лига Европа - 2 кръг:

Болоня - Фрайбург 1:1
1:0 Рикардо Орсолини 30`
1:1 Чуквубуке Адаму (д) 57`

Бран - Утрехт 1:0
1:0 Север Магнусон 41`

Лудогорец - Бетис 0:2
0:1 Джовани Ло Селсо 32`
0:2 Сон (автогол) 53`

Панатинайкос - Го Ахед Игълс 1:2
1:0 Карол Швидерски 55`
1:1 Милан Смит 75`
1:2 Милан Смит 82`

Пилзен - Малмьо 3:0
1:0 Матей Видра 34`
2:0 Рафиу Дуросинми 44`
3:0 Карел Спачил 53`

Рома - Лил 0:1
0:1 Хакон Арнар 6`

Селтик - Брага 0:2
0:1 Рикардо Орта 21`
0:2 Габри Мартинес 85`

Фенербахче - Ница 2:1
1:0 Керем Актюроглу 3`
2:0 Керем Актюркоглу 26`
2:1 Оморуи Карлос (д) 37`

ФКСБ - Йънг Бойс 0:2
0:1 Жоел Монтейро 13`
0:2 Жоел Монтейро 36`


