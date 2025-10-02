Резултати и голмайстори в ранните мачове на Лига Европа

Лига Европа - 2 кръг:
Болоня - Фрайбург 1:1
1:0 Рикардо Орсолини 30`
1:1 Чуквубуке Адаму (д) 57`
Бран - Утрехт 1:0
1:0 Север Магнусон 41`
Лудогорец - Бетис 0:2
0:1 Джовани Ло Селсо 32`
0:2 Сон (автогол) 53`
Панатинайкос - Го Ахед Игълс 1:2
1:0 Карол Швидерски 55`
1:1 Милан Смит 75`
1:2 Милан Смит 82`
Пилзен - Малмьо 3:0
1:0 Матей Видра 34`
2:0 Рафиу Дуросинми 44`
3:0 Карел Спачил 53`
Рома - Лил 0:1
0:1 Хакон Арнар 6`
Селтик - Брага 0:2
0:1 Рикардо Орта 21`
0:2 Габри Мартинес 85`
Фенербахче - Ница 2:1
1:0 Керем Актюроглу 3`
2:0 Керем Актюркоглу 26`
2:1 Оморуи Карлос (д) 37`
ФКСБ - Йънг Бойс 0:2
0:1 Жоел Монтейро 13`
0:2 Жоел Монтейро 36`
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА