Всички резултати от 1-я кръг в Лига на конференциите

3 Октомври, 2025 07:00 727 0

18 мача се изиграха в четвъртък

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В четвъртък вечер се изиграха мачовете от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите. Вижте какви резултати се получиха в тях:

Динамо Киев – Кристъл Палас 0:2

ФК Ноа – Риека 1:0

Ягелония – Хамрун 1:0

КуПС – Дрита 1:1

Лозана – Брейдаблик 3:0

Лех Познан – Рапид Виена 4:1

Омония Никозия - Майнц 05 0:1

Райо Валекано – Шкендия 2:0

Зрински Мостар – Ринкълн Ред Лимпс 5:0

АЕК Ларнака – АЗ Алкмаар 4:0

Абърдийн – Шахтьор Д 2:3

Фиорентина – Сигма 2:0

Легия Варшава – Самсунспор 0:1

НК Целие – АЕК Атина 3:1

Раков – Университатя Крайова 2:0

Шелбърн – Хакен 0:0

Слован Братислава – Страсбург 1:2

Спарта Прага – Шамрок Роувърс 4:1


