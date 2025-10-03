Всички резултати от 1-я кръг в Лига на конференциите

В четвъртък вечер се изиграха мачовете от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите. Вижте какви резултати се получиха в тях:
Динамо Киев – Кристъл Палас 0:2
ФК Ноа – Риека 1:0
Ягелония – Хамрун 1:0
КуПС – Дрита 1:1
Лозана – Брейдаблик 3:0
Лех Познан – Рапид Виена 4:1
Омония Никозия - Майнц 05 0:1
Райо Валекано – Шкендия 2:0
Зрински Мостар – Ринкълн Ред Лимпс 5:0
АЕК Ларнака – АЗ Алкмаар 4:0
Абърдийн – Шахтьор Д 2:3
Фиорентина – Сигма 2:0
Легия Варшава – Самсунспор 0:1
НК Целие – АЕК Атина 3:1
Раков – Университатя Крайова 2:0
Шелбърн – Хакен 0:0
Слован Братислава – Страсбург 1:2
Спарта Прага – Шамрок Роувърс 4:1
