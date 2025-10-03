Всички резултати и голмайстори в Лига Европа

Изиграха се двубоите от втория кръг в груповата фаза на Лига Европа. Програмата включваше 18 мача, като половината започнаха в 19:45 часа, а останалите – в 22:00 часа.

Фокусът у нас бе върху срещата в Разград, където Лудогорец прие Бетис и допусна загуба с 0:2 от испанския тим. ПАОК на Кирил Десподов също претърпя поражение от испански отбор, след като Селта Виго надделя над гръцкия състав.

Двубоят между Рома и Лил се откроява, след като "вълците" изпуснаха три дузпи една след друга, а френският тим победи с 1:0. Астън Вила и Лион записаха успехи с по 2:0, съответно над Фейенорд и Залцбург.

Порто надделя късно над Цървена звезда, а Фенербахче трудно надви Ница. Нотингам Форест безкрайно разочарова, допускайки шокиращо поражение у дома от Мидтиланд с 2:3.

Всички резултати и голмайстори:

Болоня - Фрайбург 1:1

1:0 Рикардо Орсолини 30`, 1:1 Чуквубуке Адаму (д) 57`

Бран - Утрехт 1:0

1:0 Север Магнусон 41`

ЛУДОГОРЕЦ - Бетис 0:2

0:1 Джовани Ло Селсо 32`, 0:2 Франскиско Сон (автогол) 53`

Панатинайкос - Г.А.Ийгълс 1:2

1:0 Карол Швидерски 55`, 1:1 Милан Смит 75`, Милан Смит 1:2 82`

Пилзен - Малмьо 3:0

1:0 Матей Видра 34`, 2:0 Рафиу Дуросинми 44`, 3:0 Карел Спачил 53`

Рома - Лил 0:1

0:1 Хакон Арнар 6`

Селтик - Брага 0:2

0:1 Рикардо Орта 21`, 0:2 Габри Мартинес 85`

Фенербахче - Ница 2:1

1:0 Керем Актюроглу 3`, 2:0 Керем Актюркоглу 26`, 2:1 Оморуи Карлос (д) 37`

ФКСБ - Йънг Бойс 0:2

0:1 Жоел Монтейро 13`, 0:2 Жоел Монтейро 36`

Базел - Щутгарт 2:0

1:0 Албиан Айети 3`, 2:0 Мориц Брошински 84`

Генк - Ференцварош 0:1

0:1 Барнабаш Варга 44`

Лион - Залцбург 2:0

1:0 Мартин Сатриано 11`, 2:0 Рубен Клуйверт 57`

Макаби Тел Авив - Динамо Загреб 1:3

1:0 Саид Абу Фархи 14`, 1:1 Матео Лисица 16`, 1:2 Деян Любичич 19`, 1:3 Деян Любичич 72`

Нотингам - Мидтиланд 2:3

0:1 Усман Диао 18` 1:1 Дан Ндой 22`, 1:2 Мадс Бек 24`, 1:3 Валдемар Бискоу 88`, 2:3 Крис Ууд(д) 90+3`

Порто - Цървена звезда 2:1

1:0 Уилям Гомеш (д) 9`, 1:1 Василие Костов 33`, 2:1 Родриго Мора 90`

Селта Виго - ПАОК 3:1

0:1 Йоргос Якумакис 37`, 1:1 Яго Аспас 45+2`, 2:1 Борха Иглесиас 53`, 3:1 Вилиот Сведберг 71`

Фейенорд - Астън Вила 0:2

0:1 Емилиано Буендия 61`, 0:2 Джон МакГин 79`

Щурм Грац - Рейнджърс 2:1

1:0 Томи Хорват 7`, 2:0 Отар Китеишвили 35`, 2:1 Джейди Гасама 49`