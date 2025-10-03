Новини
Иван Иванов получи признание от Адидас след тренировка с Доминик Тийм

"Благодаря за невероятния шанс“, написа българският тенисист

Снимка: Instagram
Младата надежда на българския тенис Иван Иванов се включи в престижния тренировъчен лагер на Адидас, организиран за изгряващи таланти. По време на интензивните занимания Иванов имаше уникалния шанс да тренира рамо до рамо с една от звездите на световния тенис – Доминик Тийм. Този изключителен опит не остана незабелязан – самият Иванов изрази своята благодарност за предоставената възможност, подчертавайки колко вдъхновяващо е било да се учи от най-добрите в спорта.

„Благодаря за невероятния шанс да бъда част от този лагер и да тренирам с Доминик Тийм“, сподели развълнуваният тенисист.

Още по-интересно е, че от екипа на Адидас реагираха с топли думи към българския талант: „Гордеем се, че си сред участниците!“, написаха от компанията, с което ясно показаха високата оценка към постиженията и потенциала на Иванов.

Това признание от страна на световен спортен гигант като Адидас е поредното доказателство, че Иван Иванов е на прав път към големите успехи в тениса.



