Григор Димитров бе част и от Седмицата на модата в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е известен като един от най-елегантните играчи в Тура. След като наскоро той блесна с приятелката си Ейса Гонсалес на ревю в Милано, тези дни Григор бе част и от Седмицата на модата в Париж.

Бившият №3 в света влезе в ролята на манекен на Lacoste и прикова вниманието на фотографите с визията си. Той се появи в компанията на две свои много добри приятелки - бившия главен редактор на Vogue Анна Уинтур и на легендата в тениса Винъс Уилямс, която също е лице на френския моден бранд.

Парижката седмица на модата се провежда два пъти годишно. Тя е една от четирите големи седмици на модата, заедно с тези в Лондон, Ню Йорк и Милано.