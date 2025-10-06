Новини
Григор Димитров бе част и от Седмицата на модата в Париж

Григор Димитров бе част и от Седмицата на модата в Париж

6 Октомври, 2025 11:30

Бившият №3 в света влезе в ролята на манекен на Lacoste и прикова вниманието на фотографите с визията си

Григор Димитров бе част и от Седмицата на модата в Париж - 1
Снимка:
Павел Ковачев

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е известен като един от най-елегантните играчи в Тура. След като наскоро той блесна с приятелката си Ейса Гонсалес на ревю в Милано, тези дни Григор бе част и от Седмицата на модата в Париж.

Бившият №3 в света влезе в ролята на манекен на Lacoste и прикова вниманието на фотографите с визията си. Той се появи в компанията на две свои много добри приятелки - бившия главен редактор на Vogue Анна Уинтур и на легендата в тениса Винъс Уилямс, която също е лице на френския моден бранд.

A post shared by Purepeople (@purepeople)

Парижката седмица на модата се провежда два пъти годишно. Тя е една от четирите големи седмици на модата, заедно с тези в Лондон, Ню Йорк и Милано.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гошо

    7 0 Отговор
    Манекенчето то!

    11:32 06.10.2025

  • 2 Тръгнал

    6 0 Отговор
    На море с риба?

    11:33 06.10.2025

  • 3 Хаскоуу

    4 0 Отговор
    Манекен

    11:48 06.10.2025

  • 4 Много дантели бе

    5 0 Отговор
    Григоров.
    Тия мацки за параван ли ги покаваш тук- там?

    12:07 06.10.2025

  • 5 Хейт

    1 0 Отговор
    Аууу нима сега този на манекен се прави.

    12:36 06.10.2025

  • 6 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    Поне за това става .

    12:37 06.10.2025

  • 7 Перо

    2 0 Отговор
    На кауна, който отпадна отдавна от водещите класации му остана само да плаща за реклами с измислени поводи, извън спорта!

    12:45 06.10.2025

