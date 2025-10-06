Григор Димитров бе част и от Седмицата на модата в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е известен като един от най-елегантните играчи в Тура. След като наскоро той блесна с приятелката си Ейса Гонсалес на ревю в Милано, тези дни Григор бе част и от Седмицата на модата в Париж.
Бившият №3 в света влезе в ролята на манекен на Lacoste и прикова вниманието на фотографите с визията си. Той се появи в компанията на две свои много добри приятелки - бившия главен редактор на Vogue Анна Уинтур и на легендата в тениса Винъс Уилямс, която също е лице на френския моден бранд.
Парижката седмица на модата се провежда два пъти годишно. Тя е една от четирите големи седмици на модата, заедно с тези в Лондон, Ню Йорк и Милано.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
11:32 06.10.2025
2 Тръгнал
11:33 06.10.2025
3 Хаскоуу
11:48 06.10.2025
4 Много дантели бе
Тия мацки за параван ли ги покаваш тук- там?
12:07 06.10.2025
5 Хейт
12:36 06.10.2025
6 ☢️☢️☢️☢️
12:37 06.10.2025
7 Перо
12:45 06.10.2025