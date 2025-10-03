Новини
Новак Джокович стартира с победа на Мастърса в Шанхай

3 Октомври, 2025 18:24 341 0

Сърбинът отстрани Марин Чилич

Новак Джокович стартира с победа на Мастърса в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Новак Джокович демонстрира класата си още в първия си двубой на престижния турнир от сериите ATP 1000 в Шанхай. Четвъртият в световната ранглиста, 38-годишният сърбин, се наложи над опитния хърватин Марин Чилич с резултат 7:6(2), 6:4 след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове в Китай.

Джокович, който вече е четирикратен шампион в Шанхай, впечатли с мощен сервис и реализира цели 10 аса – с четири повече от 37-годишния Чилич, който в момента заема 97-о място в световната ранглиста. Въпреки че сърбинът допусна две двойни грешки, хърватският му съперник не направи нито една, но това не бе достатъчно да обърне развоя на срещата.

В хода на мача Новак успя да пробие веднъж подаването на Чилич и хладнокръвно спаси всички четири възможности за пробив, които хърватинът си изработи.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу германеца Яник Ханфман, който също демонстрира стабилна игра в досегашните си мачове.


