Оскар Пиастри с впечатляваща скорост във втората свободна тренировка за Гран при на Сингапур

3 Октомври, 2025 20:18 543 1

Второ време записа Исак Хаджар

Оскар Пиастри с впечатляваща скорост във втората свободна тренировка за Гран при на Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Австралийският пилот Оскар Пиастри оглави класирането във втората свободна тренировка преди старта на 18-ия кръг от шампионата на Формула 1 – Гран при на Сингапур. Пилотът на "Макларън" впечатли феновете и конкурентите си, записвайки най-добро време от 1:30.714 минути на осветената улична писта в азиатския мегаполис.

Само на косъм зад него, с изоставане от едва 0,132 секунди, се нареди Исак Хаджар от "Рейсинг Булс".

Третото място в сесията зае четирикратният световен шампион Макс Верстапен, който с болида на "Ред Бул" остана на 0,143 секунди от върха.

Испанската легенда Фернандо Алонсо, който по-рано през деня триумфира в първата свободна тренировка, този път се класира четвърти с "Астън Мартин", изоставайки с 0,163 секунди от Пиастри. Стабилното му представяне подсказва, че уикендът в Сингапур може да се окаже особено успешен за него.

Ландо Норис, другият представител на "Макларън", се нареди пети, докато пилотите на "Ферари" и "Мерцедес" не успяха да се намесят в челото. Шарл Леклер завърши девети, а седемкратният световен шампион Люис Хамилтън остана десети, съответно на 0,752 и 0,777 секунди зад лидера.


  • 1 Бг Трол

    0 0 Отговор
    Освен превишена, несъобразена и средна скорост, нарушителите ще получават фишове и за "впечатляваща скорост".

    20:58 03.10.2025

