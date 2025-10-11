Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

11 Октомври, 2025 14:43 650 2

  • гран при на сингапур-
  • ferrari-
  • луис хамилтън-
  • кристиан данер

Във Ferrari просто не са се подготвили както трябва за състезателния уикенд в Сингапур

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Гран При на Сингапур и двамата пилоти на Ferrari имаха проблеми със спирачките, като това се отрази на темпото им, което и без това не беше достатъчно добро за място в челото.

Шарл Леклер се бори с проблемите със спирачките още от старта, а в последната част на състезанието Луис Хамилтън остана без предна дясна спирачка, записа поредица излизания от трасето и беше наказан с 5 секунди, което го свали от седмо на осмо място.

Според бившия пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Кристиан Данер, във Ferrari просто не са се подготвили както трябва за състезателния уикенд в Сингапур.

„Хамилтън можеше само да се надява, че ще стигне до финала. Когато дефектира спирачният диск, педалът на спирачките пропада. Това е някаква безумна история, тъй като е опасно да се състезаваш с кола, която има само три нормални спирачни дискове – обясни Данер. – Обикновено в такива ситуации тимът прибира колата в бокса, дори и до финала да остава само една обиколка.

„Беше ме страх да гледам карането на Хамилтън. Но съм сигурен, че отговорността за това е изцяло на Ferrari. Рейс директорът може и да не успее да оцени сериозността на ситуацията, в която беше Луис, но тимът беше наясно.

„Колата на Леклер също имаше проблеми, като на него му се налагаше да спира по-рано за завоите, за да намали натоварването върху спирачките. Може би, благодарение на това колата му издържа до финала.

„Като се има предвид, че състезанието в Сингапур се провежда от 2008 година, то да имаш проблеми със спирачките през 2025 година е просто неприемливо. Дали е допусната сериозна грешка в конструкцията на охлаждането на спирачките или просто самите спирачки не са настроени правилно? Но и двете коли на Ferrari не бяха добре подготвени за Сингапур, това е сигурно.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    0 1 Отговор
    Да си ги настройват сами!

    14:49 11.10.2025

  • 2 Хахаха

    0 0 Отговор
    Пеевски и Борисов

    15:23 11.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ