Тейлър Фриц премина през инфарктен сблъсък в Шанхай и продължава напред

Тейлър Фриц, заемащ престижното пето място в световната ранглиста, демонстрира изключителна воля и характер в първия си двубой на Мастърс турнира в Шанхай. В истински спектакъл на корта, Фриц се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан, който заема 57-ата позиция в класацията на ATP, и успя да се наложи след драматични обрати – 2:6, 7:6(4), 7:6(1).

Двубоят се превърна в истински трилър, продължил цели 2 часа и 23 минути, като и двамата състезатели показаха завидна издръжливост и борбен дух.

Въпреки трудното начало и загубения първи сет, Фриц намери сили да обърне развоя на срещата, печелейки два последователни тайбрека и осигурявайки си място в следващия кръг.

Това бе втори успех за американеца срещу Марожан, като до момента двамата са се срещали само два пъти на професионално ниво.

След този напрегнат мач, Фриц ще се изправи срещу французина Джовани Мпетши Перикар, който в момента е 36-и в световната ранглиста.