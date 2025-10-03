Новини
Спорт »
Тенис »
Тейлър Фриц премина през инфарктен сблъсък в Шанхай и продължава напред

Тейлър Фриц премина през инфарктен сблъсък в Шанхай и продължава напред

3 Октомври, 2025 20:42 493 0

  • тейлър фриц-
  • мастърс-
  • турнир-
  • шанхай-
  • фабиан марожан-
  • тенис

Американецът срещна трудности срещу унгареца Фабиан Марожан

Тейлър Фриц премина през инфарктен сблъсък в Шанхай и продължава напред - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тейлър Фриц, заемащ престижното пето място в световната ранглиста, демонстрира изключителна воля и характер в първия си двубой на Мастърс турнира в Шанхай. В истински спектакъл на корта, Фриц се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан, който заема 57-ата позиция в класацията на ATP, и успя да се наложи след драматични обрати – 2:6, 7:6(4), 7:6(1).

Двубоят се превърна в истински трилър, продължил цели 2 часа и 23 минути, като и двамата състезатели показаха завидна издръжливост и борбен дух.

Въпреки трудното начало и загубения първи сет, Фриц намери сили да обърне развоя на срещата, печелейки два последователни тайбрека и осигурявайки си място в следващия кръг.

Това бе втори успех за американеца срещу Марожан, като до момента двамата са се срещали само два пъти на професионално ниво.

След този напрегнат мач, Фриц ще се изправи срещу французина Джовани Мпетши Перикар, който в момента е 36-и в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ