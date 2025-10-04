САЩ и Иран на ръба на футболен скандал: Визови пречки хвърлят сянка върху Мондиал 2026

Горещ политически конфликт заплашва да разтърси Световното първенство по футбол през 2026 година, след като САЩ отказаха да издадат визи на цялата иранска делегация за жребия на турнира. Това безпрецедентно решение поставя под въпрос не само участието на иранския национален отбор, но и имиджа на ФИФА като организация, обединяваща света чрез спорта.

Американският Държавен департамент е отхвърлил молбите за виза на ключови фигури от иранската футболна федерация, сред които президентът Мехди Тадж, селекционерът Амир Галенои и още седем официални лица. Формалната причина – рестрикции, въведени от администрацията на Доналд Тръмп, както и съмнения за връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, обявен от Вашингтон за терористична организация.

В отговор на отказа, иранската федерация незабавно сезира ФИФА, настоявайки за намеса и справедливост. Техеран предупреждава, че ако ситуацията не се разреши, участието на отбора на Мондиал 2026 е сериозно застрашено. Подобен развой би нанесъл тежък удар върху репутацията на световната футболна централа и би хвърлил сянка върху домакинството на САЩ.

Враждебните отношения между САЩ и Иран датират от 1980 г., когато дипломатическите връзки бяха прекъснати след кризата със заложниците в Техеран. Оттогава напрежението периодично се изостря, а спортът често става заложник на политиката. Въпреки това, в миналото ирански спортисти са участвали в Олимпийски игри на американска земя, което дава надежда за компромис поне за футболистите и треньорския щаб.

Иран не е единственият потенциален потърпевш. Фенове и делегации от държави като Парагвай, Колумбия и Мароко също могат да се сблъскат с визови ограничения, тъй като нямат безвизов режим със САЩ. Това допълнително усложнява логистиката и поставя под въпрос достъпа на хиляди запалянковци до стадионите.

С избора на САЩ за домакин на Мондиал 2026, ФИФА си осигури огромни маркетингови ползи, но и редица предизвикателства – от сигурността в градовете до запълняемостта на трибуните. Сега към тях се прибавя и рискът от политически бойкоти и визови скандали. Вариантът „проблемните“ отбори да играят мачовете си в Мексико или Канада изглежда малко вероятен, тъй като по-голямата част от срещите са планирани на американска територия.

Паралелно с иранската сага, ФИФА е изправена пред искания за изключване на Израел от турнира по политически причини – натиск, идващ основно от европейски и мюсюлмански държави. Засега световната футболна централа отказва да разглежда подобни предложения, но активисти не спират да настояват, вдъхновени от частични успехи в други спортове.

Светът на футбола затаи дъх в очакване на развръзката. Ще намерят ли САЩ и ФИФА компромис, който да гарантира участието на всички квалифицирани отбори? Или политиката ще надделее над спорта и ще остави Мондиал 2026 в сянката на скандалите? Остава да видим дали футболът ще успее да обедини, а не да разделя.