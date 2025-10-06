Хари Кейн заведе звездите на Байерн Мюнхен на Октоберфест

За поредна година футболистът на Байерн Мюнхен Хари Кейн не пропусна да се позабавлява на Октоберфест.

Нападателят бе забелязан и тази година да се наслаждава на традиционните баварски тържества заедно със съпругата си Кейт.

Топло посрещнат след поредния си гол при победата на Байерн Мюнхен с 3:0 над Айнтрахт Франкфурт, капитанът на Англия се отпусна да се поздрави сам с халба бира.

32-годишният нападател, който играе вече трета година в Германия, напълно се потопи в традицията, сменяйки футболните си обувки с традиционните за местните обувки и вдигайки чаша с бира, за да стане отново част от хилядите празнуващи в Мюнхен.

Към двойката се присъединиха съотборниците му в Байерн Йозуа Кимих и Конрад Лаймер с партньорките си Лина и Инес-Сара. По този начин играчите оформиха една от звездните маси в Мюнхен.

Дори треньорът на Байерн Венсан Компани се появи, за да се наслади на тържествата, придружен от съпругата си Карла Хигс.

Луис Диас, след като вкара два гола срещу Франкфурт, също се включи в забавленията, позирайки в традиционно баварско облекло заедно със съпругата си Гера Понсе и майка си Силенис Маруланда.