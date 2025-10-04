Грандиозен обрат в Шанхай: Рубльов сензационно напусна турнира след поражение от Нишиока

Световният номер 173 Йошихито Нишиока поднесе истинска сензация на турнира в Шанхай, елиминирайки поставения под номер 13 Андрей Рубльов. Руснакът, който бе сред фаворитите за титлата на престижния „Мастърс 1000“, напусна надпреварата още във втория кръг след драматичен обрат – 2:6, 6:1, 6:4 в полза на японския тенисист.

Сблъсъкът между двамата продължи 1 час и 49 минути, но бе изпълнен с неочаквани обрати и напрежение до последната точка.

Рубльов започна уверено, но след първия сет сякаш загуби ритъм и позволи на Нишиока да поеме инициативата и да обърне развоя на срещата в своя полза.

Това поражение бележи четвърта поредна загуба за Рубльов във всички турнири, като последната му победа датира от Откритото първенство на САЩ. Японецът, от своя страна, продължава победната си серия – вече с четири последователни успеха, включително два в квалификациите.

В следващия кръг Нишиока ще се изправи срещу испанеца Жауме Мунар.