Новини
Спорт »
Тенис »
Грандиозен обрат в Шанхай: Рубльов сензационно напусна турнира след поражение от Нишиока

Грандиозен обрат в Шанхай: Рубльов сензационно напусна турнира след поражение от Нишиока

4 Октомври, 2025 16:24 567 3

  • йошихито нишиока -
  • сензация -
  • турнира-
  • шанхай-
  • андрей рубльов-
  • мастърс 1000-
  • русия-
  • тенис

Сблъсъкът между двамата продължи 1 час и 49 минути

Грандиозен обрат в Шанхай: Рубльов сензационно напусна турнира след поражение от Нишиока - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер 173 Йошихито Нишиока поднесе истинска сензация на турнира в Шанхай, елиминирайки поставения под номер 13 Андрей Рубльов. Руснакът, който бе сред фаворитите за титлата на престижния „Мастърс 1000“, напусна надпреварата още във втория кръг след драматичен обрат – 2:6, 6:1, 6:4 в полза на японския тенисист.

Сблъсъкът между двамата продължи 1 час и 49 минути, но бе изпълнен с неочаквани обрати и напрежение до последната точка.

Рубльов започна уверено, но след първия сет сякаш загуби ритъм и позволи на Нишиока да поеме инициативата и да обърне развоя на срещата в своя полза.

Това поражение бележи четвърта поредна загуба за Рубльов във всички турнири, като последната му победа датира от Откритото първенство на САЩ. Японецът, от своя страна, продължава победната си серия – вече с четири последователни успеха, включително два в квалификациите.

В следващия кръг Нишиока ще се изправи срещу испанеца Жауме Мунар.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Блатните трябва да са си в кочината заградени с бодлива тел, копейките тоже в сибир.

    17:00 04.10.2025

  • 2 0077

    1 1 Отговор
    Не ми пука за Руб...

    17:01 04.10.2025

  • 3 Супер!

    0 0 Отговор
    Чудесно!

    17:17 04.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ