Новини
Спорт »
Волейбол »
Опосум прекъсна волейболен двубой в Бразилия и предизвика фурор сред състезателките - ВИДЕО

Опосум прекъсна волейболен двубой в Бразилия и предизвика фурор сред състезателките - ВИДЕО

4 Октомври, 2025 22:38 875 2

  • волейбол-
  • баруери -
  • осаско -
  • бразилия -
  • прекъснат -
  • посетител-
  • опосум-
  • игрището-
  • бозайник-
  • плъх-
  • състезателките -
  • паника-
  • зрителите

Този любопитен инцидент предизвика бурни реакции в социалните мрежи

Опосум прекъсна волейболен двубой в Бразилия и предизвика фурор сред състезателките - ВИДЕО - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващият волейболен сблъсък между Баруери и Осаско в Бразилия бе неочаквано прекъснат от необичаен посетител – опосум, който внесе истински смут на игрището.

По време на решаващия златен сет, малкият бозайник, наподобяващ плъх, внезапно се появи на терена и мигновено привлече вниманието на всички присъстващи. Състезателките изпаднаха в паника, а зрителите останаха смаяни от неканения гост, който за кратко открадна шоуто и се превърна в главен герой на вечерта.

Мачът бе временно прекъснат, докато служителите на залата се опитваха да уловят животното и да възстановят реда.

Този любопитен инцидент предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където фенове и потребители не спряха да споделят забавни коментари и видеа от случката.

Опосумът, макар и за кратко, се превърна в истинска сензация и донесе неочаквана доза емоции на волейболната среща. Подобни ситуации са рядкост в професионалния спорт, но този случай със сигурност ще остане в историята на бразилския волейбол като един от най-колоритните моменти.

@sporten82

Опусум Волейбол

♬ original sound - sporten82


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Охоо бразилски волейболистки...

    23:01 04.10.2025

  • 2 Факти

    3 0 Отговор
    Само в БРИКС...

    23:03 04.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ