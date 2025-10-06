Любо Ганев на 60!

Легендата на българския и европейски волейбол Любомир Ганев навършва 60 години.

Роден е на 6 октомври 1965 година в Русе, където започва и пътят му към волейболната сцена.

Играе за местния Дунав, а след това е привлечен от ЦСКА. През 80-те години на миналия век се превръща в звезда за "червените". Печели пет титли с тима.

Преминава с рекорден трансфер в Италия. През 1991 година Любо Ганев подписва договор с Кунео за 600 000 долара. Трансферът е по-голям, отколкото на всички “червени” звезди от това време взети заедно. Италия се превръща в дом на 210-сантиметровия българин. Играе още за Агридженто, Сполето и Фано. През последната си година като активен състезател Ганев изкарва един сезон в гръцкия Арис, където става шампион.

В мъжкия национален волейболен отбор е от 1985 до 1998 година. Носител е на бронзов медал от световното първенство във Франция през 1986 г.

През 1998 г. прекратява спортната си кариера и се насочва към бизнеса.

Днес Любо Ганев е президент на Българската федерация по волейбол, вицепрезидент на БОК и на европейската волейболна конфедерация CEV. Освен това е и член на административния борд на световната FIVB.

Честит рожден ден на една истинска спортна легенда!

Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още много щастливи мигове с националните отбори на България!