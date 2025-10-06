Новини
Любо Ганев на 60!

6 Октомври, 2025 12:29 525 6

Днес Любо Ганев е президент на Българската федерация по волейбол, вицепредидент на БОК и на европейската волейболна конфедерация CEV

Любо Ганев на 60! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския и европейски волейбол Любомир Ганев навършва 60 години.

Роден е на 6 октомври 1965 година в Русе, където започва и пътят му към волейболната сцена.

Играе за местния Дунав, а след това е привлечен от ЦСКА. През 80-те години на миналия век се превръща в звезда за "червените". Печели пет титли с тима.

Преминава с рекорден трансфер в Италия. През 1991 година Любо Ганев подписва договор с Кунео за 600 000 долара. Трансферът е по-голям, отколкото на всички “червени” звезди от това време взети заедно. Италия се превръща в дом на 210-сантиметровия българин. Играе още за Агридженто, Сполето и Фано. През последната си година като активен състезател Ганев изкарва един сезон в гръцкия Арис, където става шампион.
В мъжкия национален волейболен отбор е от 1985 до 1998 година. Носител е на бронзов медал от световното първенство във Франция през 1986 г.

През 1998 г. прекратява спортната си кариера и се насочва към бизнеса.

Днес Любо Ганев е президент на Българската федерация по волейбол, вицепрезидент на БОК и на европейската волейболна конфедерация CEV. Освен това е и член на административния борд на световната FIVB.

Честит рожден ден на една истинска спортна легенда!

Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още много щастливи мигове с националните отбори на България!


  • 1 Кирил

    8 4 Отговор
    Страхотен на тиквата роб и грабител на фондове. Не знам каква заслуга има за нещо освен източване на държави пари и унищожаване на спортни бази.

    Коментиран от #2

    12:31 06.10.2025

  • 2 Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Аз Се възхищавам на Любо Ганев той е допринесъл много за Волейболът и е прочул България по света и в Русия

    12:39 06.10.2025

  • 3 нннн

    3 1 Отговор
    Не е 60. Поне 65 килограма е.

    12:40 06.10.2025

  • 4 Бат Венце Сикаджията

    2 2 Отговор
    Е като е на 60 Ко да напрая? Хоро ли да му играя?

    Коментиран от #5

    12:42 06.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 голям

    0 1 Отговор
    праз

    12:53 06.10.2025

