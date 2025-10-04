Спартак Варна спря серията от победи на ЦСКА 1948

Спартак Варна успя да измъкне ценна точка срещу амбициозния тим на ЦСКА 1948 в мач от 11-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Витоша" в Бистрица. Двубоят завърши при резултат 1:1, като по този начин варненци сложиха край на победната серия на "червените" и объркаха сметките им за върха в класирането.

Още през първото полувреме домакините демонстрираха атакуващ дух и заслужено поведоха в 33-ата минута. Голмайсторът на тима Мамаду Диало, който се превърна в истинска сензация този сезон, реализира седмото си попадение в шампионата. Мавританският нападател, пристигнал от четвърта дивизия на Франция, отново доказа класата си и изведе ЦСКА 1948 напред.

След почивката обаче "соколите" от Варна показаха характер и не се предадоха. В 58-ата минута португалският полузащитник Берна хладнокръвно изпълни дузпа и възстанови равенството. Това попадение се оказа решаващо, тъй като до края на срещата и двата отбора не успяха да стигнат до нов гол, въпреки създадените положения.

С това реми ЦСКА 1948 прекъсна серията си от три поредни победи и се изравни по точки с Левски на върха на таблицата – и двата тима имат по 23 пункта. Въпреки това, резултатът в прекия мач оставя "червените" на втора позиция, а "сините" разполагат и с мач по-малко.

От своя страна, Спартак Варна продължава да впечатлява с устойчивостта си – варненци вече четири поредни срещи не познават вкуса на поражението и заемат осмото място с 12 точки.