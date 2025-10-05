Виктория Томова триумфира в първия кръг на квалификациите в Ухан след обрат

Българската тенисистка Виктория Томова започна с летящ старт участието си в квалификациите на престижния турнир WTA 1000 в Ухан, Китай. Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и разполага с внушителен награден фонд от 3 654 963 долара, стана арена на впечатляващото представяне на софиянката.

В първия си мач Томова, заемаща 115-о място в световната ранглиста, се изправи срещу поставената под номер 3 в пресявките Кейти Боултър от Великобритания. След оспорвана битка, продължила 1 час и 45 минути, българката демонстрира характер и воля за победа, като обърна резултата до 3:6, 6:4, 6:1.

Началото на срещата не бе в полза на Томова – тя изостана с 1:5 в първия сет, след като допусна два пробива. Въпреки това, във втората част 30-годишната тенисистка показа завидна устойчивост, реализира два пробива и изравни резултата след 6:4. В решителния трети сет българката напълно пое контрола над играта, като позволи на съперничката си да спечели само един гейм и затвори мача още при първата си възможност.

С този успех Виктория Томова си осигури 20 точки за световната ранглиста, както и чек на стойност 10 050 долара. В следващия кръг на квалификациите тя ще се изправи срещу рускинята Полина Кудерметова, която е 13-а в схемата. Двете тенисистки ще се срещнат за първи път на корта.