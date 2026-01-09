Новини
Спорт »
Тенис »
Лидия Енчева елиминира германка и се класира за полуфиналите в Египет

9 Януари, 2026 20:28 414 1

  • лидия енчева -
  • тенис -
  • турнир-
  • хургада -
  • египет

Българката спечели с 6:4, 6:3

Лидия Енчева елиминира германка и се класира за полуфиналите в Египет - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 в схемата българка победи петата поставена германка Франциска Щидат с 6:4, 6:3. Двубоят продължи 95 минути.

19-годишната Енчева показа характер, след като изоставаше с 1:3 гейма и в двата сета, но успя да обърне развоя и да стигне до успеха в два сета.


В спор за място на финала българката ще се изправи срещу победителката от срещата между №2 в схемата Камила Дзанолини и №7 Ноеми Майнес, и двете от Италия.


Лидия Енчева има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само питам

    0 0 Отговор
    А що стана с монаковският каунь бе Ангеле?
    Нещо не пишете за него...

    20:49 09.01.2026

Новини по спортове:
