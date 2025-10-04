Новини
Янаки Милев триумфира с престижна титла на тенис турнир в Сарагоса

4 Октомври, 2025 20:54 248 0

Състезанието е част от календара на Международната тенис федерация (ITF)

Янаки Милев триумфира с престижна титла на тенис турнир в Сарагоса - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис талант Янаки Милев грабна златото на двойки в силния турнир на червени кортове в Сарагоса, Испания. Състезанието, част от календара на Международната тенис федерация (ITF), привлече елитни играчи и предложи награден фонд от 30 000 долара.

Във финалния сблъсък, Милев и испанският му партньор Алваро Буено Хил, които бяха поставени под номер едно в схемата, демонстрираха отлична сработка и безапелационно надделяха над местния дует Алваро Хименес и Кеони Пуиг Маккалан. Българо-испанската комбинация се наложи с категоричното 6:4, 6:4, като срещата приключи само за 64 минути.

За 21-годишния пловдивчанин това бе трети финал на двойки през настоящия сезон в турнир от сериите на ITF. С този успех Милев добавя пета титла на двойки към богатата си колекция, а последният му подобен триумф датираше от октомври миналата година, когато заедно с Пьотр Нестеров спечелиха надпревара от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула, Италия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
