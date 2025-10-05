Реал Мадрид отново оглави Ла Лига след категоричен успех над Виляреал

Реал Мадрид надделя с 3:1 над гостуващия Виляреал в осмия кръг на испанската Ла Лига и си върна лидерската позиция в класирането.

След седмата си победа от началото на сезона, мадридчани вече водят с две точки пред основния си конкурент Барселона, който обаче има един мач по-малко. Виляреал, от своя страна, прекъсна серията си от три поредни победи и инкасира второ поражение за кампанията, като временно остава на трето място.

Двубоят започна с равностойна игра и напрежение, което се изрази в по два жълти картона за всеки отбор през първата част.

След почивката обаче, Реал Мадрид натисна газта и резултатите не закъсняха. Винисиус Жуниор откри головата сметка в 47-ата минута след прецизно подаване от Килиан Мбапе.

Малко по-късно, в 69-ата минута, бразилецът бе фаулиран в наказателното поле и сам реализира отсъдената дузпа, въпреки че вратарят Арнау Тенас бе на косъм да спаси удара. Така Винисиус вече има впечатляващите 5 гола и 4 асистенции в осем шампионатни срещи.

Гостите от Виляреал не се предадоха и в 73-ата минута резервата Жорж Микаутадзе върна интригата с попадение за 2:1. Само четири минути по-късно обаче, надеждите на „жълтата подводница“ бяха попарени, след като Сантяго Моуриньо получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко.

В 81-ата минута Килиан Мбапе окончателно сложи точка на спора, разписвайки се за 3:1 и отбелязвайки деветия си гол в Ла Лига този сезон.

За съжаление, само две минути по-късно френската звезда получи травма и бе заменен от Браим Диас.